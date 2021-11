Apple Watch black friday 2021. Offerte su Amazon

Black Friday Apple Watch. Ecco quali sono e quanto costano gli orologi Apple in promozione su Amazon.

Apple watch black friday. Il venerdì nero è alle porte e anche se al momento i ribassi sono contenuti, per chi desidera acquistare un Apple Watch ci sono ottime notizie: su Amazon infatti trovate offerte su vari modelli. Visto che Apple raramente fa grossi sconti, queste promozioni sono già invitanti, vediamole di seguito.

VEDI ANCHE: BLACK FRIDAY 2021 DATE E DURATA

Apple Watch 6 in offerta su Amazon

Il series 6 di Apple watch è attualmente disponibile a 399 euro su Amazon, con uno sconto del 15% (70 euro) sul prezzo originale. Questo modello color azzurro, dispone di cassa in alluminio, GPS per rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio, ma anche possibilità di misurare ritmo cardiaco e ossigeno nel sangue. Apple watch 6 disponibile anche nella colorazione RED ad un prezzo ancor più vantaggioso: 388,99 €.

Apple watch 7 Amazon

Su questo modello attualmente non ci sono sconti, visto che è il più recente. Su Amazon lo trovate a 569 euro. Possiede tutte le tecnologie di ultima generazione: connettività wireless e bluetooth, fitness tracker, resistenza all’acqua e quant’altro. Disponibile nelle colorazioni verde e rosso. Discorso simile vale per l’Apple Watch SE, attualmente in vendita a 389 euro.

Black Friday 2021 Apple Watch in promozione. Date e sconti

Abbiamo visto fino ad ora gli ultimi modelli del marchio Apple, ma se siete alla ricerca di un orologio sportivo, allora potete scegliere il Watch serie 3.

In questo caso il prezzo è scontato del 22% su Amazon, lo trovate infatti a 179 euro anziché 229. Modello dotato di GPS, touchscreen e possibilità di rispondere a messaggi e chiamate. Due le colorazioni disponibili: grigio e bianco.

Quindi se siete amanti dei prodotti tecnologici Apple, oltre agli iPhone potete acquistare anche un bellissimo e funzionale orologio. In base al vostro budget come visto potete scegliere fra gli ultimissimi modelli (6, 7 o SE) oppure optare per un più economico Apple watch 3.

Queste le offerte attualmente disponibili sugli Apple Watch. In attesa che gli sconti crescano ulteriormente, nelle giornate comprese fra il venerdì nero del 26 novembre e il cyber monday in calendario lunedì 29. Oltre ad Amazon i prodotti Apple sono disponibili anche in altri negozi aderenti al black friday 2021, oltre che sullo store online del marchio. Insomma, se volete comprare un orologio Apple a novembre avete due opzioni: farlo subito ai prezzi scontati attuali su Amazon o attendere ulteriori ribassi negli ultimi giorni del venerdì nero.

VEDI ANCHE: