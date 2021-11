Black friday 2021 iPhone 13 e 12. Offerte Amazon

Black friday iPhone 2021. Ecco le promozioni su Amazon per acquistare iphone 12 e 13. Sconti e novità venerdì nero Apple.

Black friday 2021. L’arrivo delle offerte del venerdì nero sono il momento ideale per chi vuole acquistare un nuovo telefonino Apple. Se anche state pensando di farlo anche voi, vi diciamo subito che potete trovare già da ora i modelli iPhone 13 e 12 scontati su Amazon, senza attendere la fatidica data del 26 novembre. Vediamo allora quanto costano attualmente.

Apple iPhone 13 black friday 2021

Trovate il modello iPhone 13, qui raffigurato nel colore azzurro, in offerta sul sito di Amazon a 899 euro, scontato di 40 euro rispetto al prezzo originale. Queste le sue caratteristiche: 128 GB di memoria, schermo da 6,1 pollici e tecnologia 5G. Oltre quella raffigurata sono disponibili altre 4 colorazioni. Se invece desiderate un modello da 256 GB di memoria lo trovate al prezzo di 989 €.

Per avere un modello di dimensioni più contenute, su Amazon trovate anche l’Apple iPhone 13 mini al prezzo di 824,90 € (da 128 GB). Il prezzo sale per lo stesso modello con più memoria. Mentre l’iPhone 13 Pro attualmente costa 1.279 €.

Apple iPhone 12 in offerta su Amazon

Se cercate un modello di ottima qualità potete prendere in considerazione anche l’iPhone 12. Al momento trovate il modello iPhone 12 mini Black a 699 euro su Amazon, con uno sconto di 70 euro (9%) rispetto al prezzo originale. E’ un telefono con schermo da 5,4 pollici, 128 GB di memoria e tecnologia 5G, disponibile anche in altre 4 colorazioni, con prezzi che cambiano di qualche decina di euro a seconda dei casi.

Mentre se preferite il modello con schermo più ampio (da 6,1 pollici), ovvero l’iPhone 12 attualmente lo trovate a 839 € su Amazon con 64 GB. Mentre gli iPhone 12 con maggiore memoria aumentano di prezzo, fino ai 1.009 euro del modello da 256 GB.

Apple Black Friday 2021 Amazon, offerte e novità

Abbiamo visto le principali offerte disponibili per i modelli iPhone 13 e 12. Amazon è solo uno dei negozi aderenti al black friday 2021, che ormai impazza sia negli store fisici che in quelli online. Già da ora gli sconti non sono da sottovalutare sugli ultimi modelli di Apple, raramente soggetti a ribassi elevati.

E’ probabile però che nel week end del venerdì nero, ovvero dal 26 novembre e fino a lunedì 29 (il cyber monday) le offerte saranno ancora più alte su questi dispositivi. In attesa di questo, se volete già acquistare un iPhone ecco due opzioni interessanti messe a disposizione da Amazon.

La prima è la possibilità di pagare a rate con tasso zero, quindi senza spendere l’intero importo subito per l’acquisto, ma diluendo il pagamento nel tempo. La seconda è quella di restituire un iPhone usato, potendo ricevere fino a 350 euro per questo. Per maggiori informazioni al riguardo potete visitare la pagina sottostante.

Queste le novità sul black friday 2021 Apple. Come visto i modelli iPhone 13 e 12 sono in offerta su Amazon e si può anche recuperare una discreta somma restituendo un telefono che magari non usate più. Tutti validi motivi per pensare ad un nuovo acquisto.

