Settimana del black friday 2021 Amazon

Settimana Black Friday Amazon. Annunciato il calendario del venerdì nero 2021 su Amazon, con sconti fino al 50%. Ecco come e fino a quando dura.

Settimana del Black Friday. Su Amazon sono iniziati gli sconti del venerdì nero, che come comunicato dall’azienda dureranno ben 11 giorni, dal 19 al 29 novembre 2021, con decine di migliaia di offerte in ogni categoria. Vediamo allora dove trovare le offerte del black friday su Amazon e su quali prodotti.

VEDI ANCHE: BLACK FRIDAY 2021 DATE E DURATA

Amazon Black Friday 2021 dove si trovano le offerte

Anche il più famoso e-commerce al mondo è fra i negozi aderenti al venerdì nero 2021. Come annunciato in un comunicato stampa dall’azienda, gli sconti su migliaia di prodotti si trovano si trovano nella sezione del sito amazon.it/blackfriday.

In base alla categoria selezionata, i ribassi sono compresi fra il 30 e il 50%. Ogni giorno ci sono poi nuove offerte lampo e la varietà dei prodotti è davvero incredibile, come avere centinaia di negozi in uno solo. Con la possibilità di sostenere le PMI italiane, acquistando made in Italy o perché no, anticipare i regali natalizi nel Negozio di Natale Amazon.

Settimana del black friday Amazon: elenco migliori offerte

Per capire quali sono le migliori offerte disponibili su Amazon durante questo periodo, oltre che verificare quotidianamente l’apposita sezione dell’e-commerce, possiamo riferirci alla lista presente nel comunicato stampa dell’azienda. Si tratta delle seguenti categorie di prodotti:

per la casa , dagli elettrodomestici, lavastoviglie, frigoriferi, ma anche macchine del caffè come quella De Longhi o le macchina per preparare la pasta e via dicendo.

, dagli elettrodomestici, lavastoviglie, frigoriferi, ma anche macchine del caffè come quella De Longhi o le macchina per preparare la pasta e via dicendo. Smart Tv , con centinaia di offerte sui televisori Sony e di altre marche.

, con centinaia di offerte sui televisori Sony e di altre marche. Dispositivi Amazon Echo, con i modelli Dot e Show fortemente scontati.

con i modelli Dot e Show fortemente scontati. Smartphone , con tutti i marchi più famosi per i cellulari, da Samsung a Xiaomi, ma anche alcune promozione sugli iPhone.

, con tutti i marchi più famosi per i cellulari, da Samsung a ma anche alcune promozione sugli Tablet , come ad esempio i modelli Lenovo.

, come ad esempio i modelli Lenovo. Apple Watch.

Pc , prodotti per il gaming e tanto altro sulla tecnologia.

, prodotti per il gaming e tanto altro sulla tecnologia. Per la cura della persona , dai prodotti di bellezza Paris, alle linee Maybelline, Nivea e Collistar (scontati fino al 50%) fino ai calendari dell’Avvento

, dai prodotti di bellezza Paris, alle linee Maybelline, Nivea e Collistar (scontati fino al 50%) fino ai calendari dell’Avvento Per lo sport e il fitness, dai tapis roulant FitFiu all’attrezzatura per praticare box e tanto altro.

e il fitness, dai tapis roulant FitFiu all’attrezzatura per praticare box e tanto altro. Marchi Amazon, con sconti del 30% su prodotti di ogni tipo, anche di arredamento, che rientrano in brand Amazon Basics e gli altri.

Amazon black friday 2021 date e sconti

Insomma, come abbiamo visto ce n’è per tutti i gusti e con prezzi scontati anche di parecchio. Se volete qualcosa in particolare non dovete far altro che entrare nell’apposita selezione e digitare il prodotto che desiderate. Amazon vi darà i migliori risultati, con gli sconti applicati.

Se invece cercate qualche idea potete scorrere e dare un’occhiata generale, magari filtrando per categoria. Ma non prendetevela troppo con comodo, perché anche se la settimana del black friday di Amazon proseguirà fino al cyber monday del 29 novembre 2021, molti di questi prodotti potrebbero andare a ruba.

VEDI ANCHE: