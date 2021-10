Juve-Roma, partita Serie A. Sconfitta annunciata per la Juventus?

Juve-Roma, posticipo serie A domenica 17 ottobre 2021. Ecco perché la Juventus è sfavorita in questa partita. Precedenti video ultima partita e dove vedere Juve Roma in Tv.

Juve Vs Roma. La Juventus è una squadra che si deve guardare sempre, anche quando le cose non vanno bene come ad inizio stagione o quando fa gioire, come nelle ultime giornate disputate. Tuttavia nell’ottava giornata del campionato di serie A i bianconeri sono attesi da una partita molto difficile contro la Roma.

Cerchiamo allora di capire perché la squadra allenata da Massimiliano Allegri può perdere contro la Roma Calcio e quali sono le motivazioni.

Juventus Roma, punti di forza e debolezza squadre

La Juve sulla carta resta una squadra forte, ma anche debole perché capace di fare tutto il contrario di tutto. Lo dimostrano le prime giornate di Serie A, in cui ad esempio ha perso con l’Empoli e la Champions League, dove invece è imbattuta e addirittura ha vinto con i campioni in carica del Chelsea. Di contro la Roma, ha dimostrato un buon potenziale, sotto la guida di mister Mourinho, e anche se ha avuto qualche battuta di arresto, attualmente si trova davanti ai bianconeri in classifica.

Inoltre, Allegri dovrà deve affrontare questa sfida con 3 problemi non da poco:

La probabile assenza di parecchi giocatori: dagli infortunati Morata e Dybala, a Rabiot (positivo al covid) e ai nazionali sudamericani che rientreranno solo poche ore prima del calcio d’inizio. Sembra lo stesso film visto dopo l’ultima sosta per le nazionali, non a caso quella volta la Juve ha perso 2-1 contro il Napoli. La Roma è squadra compatta e Mourinho è una specie di bestia nera per la Juve (l’ultima volta nel 2018, quando allenava il Manchester United, la sconfisse allo Stadium). L’unico calciatore che sembra attualmente fare la differenza fra i bianconeri è Federico Chiesa. Ma come sappiamo il calcio è uno sport di squadra e le individualità non sempre bastano per vincere una partita.

Precedenti e ultima vittoria della Roma contro la Juve

Come visto ci sono varie motivazioni che portano a pensare che la Roma potrebbe battere la Juve nella prossima partita di campionato. Tuttavia i bianconeri possono vantare alcuni precedenti favorevoli con i giallorossi. L’ultima volta allo Stadium infatti vinsero 2-0. Se non vi ricordate cosa accadde, vi rinfreschiamo la memoria con questo video dell’ultima partita Juventus-Roma giocata in Serie A.

Come visto però quella volta fu Cristiano Ronaldo a trascinare la Juve alla vittoria. Ora però il fenomeno portoghese non è più un giocatore bianconero e questo potrebbe rappresentare un altro brutto presagio per Allegri e suoi calciatori.

Senza dimenticare che l’ultima vittoria della Roma contro la Juve è arrivata proprio nello stadio dei bianconeri, lo scorso primo agosto 2020, con il risultato di 1-3. Insomma, molti gli aspetti che lasciano pensare ad una possibile vittoria della squadra capitolina, anche se non bisogna mai sottovalutare le capacità della vecchia signora.

Juve Roma Sky o Dazn?

La partita Juventus-Roma, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma di Dazn, domenica 17 ottobre alle ore 20:45. Non sarà quindi possibile guardare il big match dell’ottava giornata di Serie A sui canali Tv di Sky.

Questo tutto quello che bisogna sapere sulla partita di Serie A Juventus-Roma. Non ci resta che seguire questo appassionante incontro di calcio per sapere se davvero i giallorossi riusciranno ad ottenere i 3 punti a Torino o se la Juve stupirà ancora tutti vincendo, come è successo in passato.

