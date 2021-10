Juventus-Roma, partita in diretta su DAZN. Formazioni e ultime Juve – Roma

Il posticipo serale dell’ottavo turno di Serie A è all’Allianz Stadium di Torino, tra Juventus e Roma, si gioca alle 20.45. Formazioni e ultime news.

Serie A, ottava giornata: Juventus-Roma – In un turno di campionato sostanzialmente molto interlocutorio e che rimette al centro della scena la Serie A dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, il big match è quello di Torino tra bianconeri e giallorossi.

Juventus-Roma, la partita

La Juventus arriva da quattro vittorie consecutive e si è completamente rilanciata da un avvio incerto e di basso profilo. Il tutto nonostante non poche difficoltà di formazione e qualche infortunio. Roma che ha incassato la sconfitta nel derby e ha comunque messo via 15 punti nelle prime sette giornate di campionato. Un buon test per entrambe le squadre: per la Juve, che dovrà mettersi alla prova negli scontri diretti di vertici. Ma anche per la squadra di Mourinho che ha bisogno di trovare continuità, anche in vista delle prossime sfide europee.

Juventus, ultime news

La Juventus sarà priva di Rabiot e Morata, per il quale sono riprese in settimana alcune voci di mercato. In difesa Bonucci e Chiellini sono in vantaggio su de Ligt. Bentancur è tornato molto affaticato dagli impegni con la nazionale ma dovrebbe giocare dal primo minuto, insieme a Locatelli con Cuadrado e Bernardeschi in esterna. Scelta obbligata in attacco. Chiesa riconfermato: al suo fianco ballottaggio tra Kean e Kulusevski.

Roma calcio: dubbio Abraham

Il calendario delle Nazionali ha riconsegnato a Mourinho una squadra con qualche problema: Zaniolo non era al top e non è andato in azzurro, ma ha recuperato. In compenso il grande dubbio riguarda Abraham, uscito dal match dell’Inghilterra con un acciacco muscolare. Al suo posto dovrebbe cominciare Shomurodov. Qualche apprensione anche per Vina, rientrato all’ultimo momento dopo i suoi impegni da titolare con l’Uruguay e due lunghe traversate intercontinentali in pochi giorni.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Juve – Roma 17 ottobre dove vederla

Juventus-Roma si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio “Allianz Stadium” di Torino. Arbitra Daniele Orsato, assistenti Daniele Bindoni e Marco Bresmes. Quarto uomo Andrea Colombo. Luigi Nasca alla VAR (assistente Alessandro Costanzo).

La partita sarà trasmessa in diretta solo sulla piattaforma DAZN. Il match sarà dunque visibile in Streaming, anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili e, tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Juventus – Roma precedenti

La Juve ha vinto a Torino nove delle dieci partite giocate fino a oggi contro la squadra capitolina. Tuttavia il Ct dei Bianconeri Allegri vanta la più bassa percentuale di vittorie contro i giallorossi. Perfettibile il cammino della Roma in trasferta: tre vittorie, tre pareggi e ben nove sconfitte dall’inizio dell’anno a oggi. Se perdesse anche contro la vecchia signora, la Roma subirebbe la sua decima sconfitta fuori casa nell’anno solare, mai così tante dal 1977. Occhi puntati su Chiesa: che ha affrontato la Roma Calcio sei volte, senza mai trovare un solo gol.

