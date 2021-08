Juve Champions League 2021-22 calendario, girone e avversarie

Juventus Champions League 2021-2022 sorteggio girone e date prossime partite. Ecco chi sono gli avversari della Juve in UEFA champions league.

Juve Champions League 2021-22. Il sorteggio svolto in Turchia ha stabilito le squadre che compongono gli 8 gironi di questa fase della coppa di calcio europea. Ricordiamo che sono 32 i club partecipanti (4 per ogni girone), fra cui 4 italiane, oltre ai bianconeri anche Inter, Milan e Atalanta.

Vediamo in questo caso quali sono avversari e date delle prossime partite della Juventus FC in Champions League.

Calendario partite Champions League Juventus

L’urna di Istanbul ha inserito la Juve nel girone H di Champions, con le seguenti avversarie:

Chelsea (Inghilterra)

Zenit (Russia)

Malmo (Svezia)

La squadra allenata da Massimiliano Allegri dovrà ora affrontare un totale di 6 partite (3 di andata e 3 di ritorno) contro questi avversari. In particolare il calendario prevede le gare di coppa della Juventus nelle seguenti date.

Juventus - Chelsea 14/15 settembre * Zenit - Juventus 28/29 settembre * Juventus - Malmo 19/20 ottobre * Chelsea - Juventus 2/3 novembre * Juventus - Zenit 23/24 novembre * Malmo- Juventus 7/8 dicembre *

*date e ordine provvisori, in attesa di ufficializzazione Uefa

I bianconeri erano inseriti in seconda fascia, per questo hanno pescato nel sorteggio il Chelsea (prima fascia) e le altre 2 squadre inserite rispettivamente in terza e quarta fascia.

Champions League 2021-22 regolamento

Per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della Champions League 2021-22, bisogna arrivare nelle prime 2 posizioni del proprio girone.

Quindi per superare questa la fase del torneo la Juventus deve classificarsi prima o seconda nel proprio gruppo, ottenendo quanti più punti possibili nelle partite in programma. Se dovesse riuscirci giocherà gli ottavi di finale contro un avversario stabilito in un nuovo sorteggio, poi a seguire in caso di ulteriore qualificazione quarti di finale, semifinale ed eventuale finale.

Qualora invece i bianconeri dovessero arrivare terzi nel proprio girone andrebbero a disputare la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Infine, in caso di arrivo all’ultimo posto, sarebbero eliminati da qualunque coppa europea per questa stagione calcistica.

Quali partite di Champions su Amazon?

Abbiamo visto le partite di Champions della Juve in calendario, ma per seguire i bianconeri in Tv, bisogna organizzarsi di volta in volta.

Infatti, Amazon Prime Video trasmetterà tutte le migliori 16 partite del mercoledì, incluse quelle delle italiane. Quindi anche le partite di Champions League della Juve in alcuni casi, saranno trasmesse in streaming dal colosso americano, ovvero quando giocherà in questo giorno. Nei restanti casi i tifosi potranno guardare le gare di coppa della vecchia signora in chiaro su Mediaset, a pagamento su Infinity Tv o su Sky.

Questo il calendario completo delle partite della Juventus nella Champions League 2021-22. Come visto gli incontri del girone proseguiranno fino a dicembre, con classifiche e risultati che determineranno l’accesso agli ottavi di finale. I tifosi che vorranno guardare le partite dei bianconeri in tv e streaming potranno farlo a volte su Amazon, nei restanti casi invece sulle altre emittenti citate.

