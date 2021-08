Prime video Champions 2021 -22. Partite gratis per i clienti Prime

Prime video, Champions e Supercoppa 2021 – 2022 gratis per i clienti Prime e una squadra di di presentatori, commentatori ed esperti dedicata allo sport. Le novità di Amazon Prime video.

UEFA Champions League su Prime Video in Italia. Sono 16 le partite in esclusiva che verranno trasmesse dalla piattaforma streaming. A queste vanno ad aggiungersi anche quelle della Supercoppa. Ma non è tutto, ecco le ultime news su Prime e calcio.

Prime video Champions 2021 -2022

Il colosso di Bezos ha i diritti per trasmettere in Italia e in esclusiva le 16 migliori partite della Champions League ed ha presentato il suo team di esperti e commentatori che formeranno la squadra di Prime Video in Italia, per le dirette esclusive deella Champions e Supercoppa, a partire dal prossimo 11 agosto quando la squadra del Chelsea giocherà contro il Villarreal.

Il Team dei giornalisti sportivi di Prime

ll team dei professionisti che presenterà la UEFA Champions League su Prime Video in Italia, include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo, Sandro Piccinini, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti, Gianpaolo Calvarese e Alessia Tarquinio

“Oggi, siamo entusiasti di presentare la nostra squadra di Prime Video in Italia: stimati commentatori ed esperti tra cui campioni del mondo, giocatori internazionali, noti presentatori e – naturalmente – leggende che hanno fatto la storia della UEFA Champions League.” ha dichiarato Alex Green, Managing Director Prime Video Sports, EU.

Partite Champions su Amazon: costi

Per i clienti Prime non ci saranno costi, quindi se siete abbonati al colosso americano tutte le partite Champions che verranno trasmesse sono gratuite. Ricordiamo che l’abbonamento su Amazon Prime oltre alle spedizioni gratuite offre anche la piattaforma streaming video con film e serie Tv, una selezione di audiolibri sempre gratuiti oltre ad alcuni brani della libreria Amazon Music e videogiochi

Questo è il debutto di Amazon Calcio in Italia, e come era prevedibile parte alla grande.

Vedi anche: Champions League 2021 -2022 dove vedere tutte le partite in Tv