Zenit Juve – partita Champions diretta Amazon 20-10 ore 21:00

Zenit-Juve partita Champions League su Amazon Prime Video. Ecco tutti i dettagli della diretta di mercoledì 20 ottobre. Ospiti in studio pre-partita, programmi e telecronisti. Guida Tv.

Zenit Juve anche nella terza giornata di Champions League la Juventus “scende in campo” in diretta streaming su Amazon prime video. Mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 il match fra i russi e i bianconeri, valido per il gruppo H, verrà trasmesso live e in esclusiva gratuita per gli abbonati prime, sull’app di Amazon.

Di seguito tutte le informazioni e l’intero programma Tv su prime video.

Zenit – Juve partita su Amazon Prime video, programma tv

Zenit-Juventus è il big match trasmesso da Amazon per questa giornata di Uefa Champions League. Tuttavia lo spettacolo offerto non riguarda solo i 90 minuti di gioco, ma anche la programmazione pre e post partita di questo evento.

Il pre-partita inizierà alle 19:30 in diretta dal Saint Petersburg Stadium, con Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni. Qui oltre alla presentazione del match potrete vedere l’intervista esclusiva a Gigi Buffon, ex portiere bianconero, oggi al Parma in Serie B, che racconta il suo rapporto con gli ex compagni.

Alle 21:00 poi calcio d’inizio con telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese a commentare gli episodi arbitrali. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

A chiudere il programma, alla fine dell’incontro ci sarà show post partita, con highlights dei gol della serata e interviste. Ad animarlo, dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Quanto costa la Champions su Amazon Prime?

Questo il programma Tv offerto da Prime video per la 3ª giornata di Champions League 2021-22. Gli abbonati ad Amazon prime potranno guardare gratis la partita, senza costi aggiuntivi. Per farlo basterà collegarsi alla piattaforma, tramite app su Smart tv o device (oppure su pc) ed entrare nell’apposita finestra dell’evento per godersi lo show.

Chi non ha un abbonamento, può iscriversi ad Amazon prime e sfruttare il primo mese di prova gratuito. Per poi iniziare a pagare il servizio a 3,99 al mese o 36 euro per un anno, se si desidera conservarlo.

Non ci resta che augurarvi un buono streaming per la partita Zenit-Juve e per tutta la Champions League 2021-22 trasmessa su Amazon.

