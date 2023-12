Napoli-Braga è l’ultima partita del girone di Champions League 2023-24: si gioca martedì 12 dicembre allo Stadio Maradona. Il Napoli in Champions ha due certezze: la prima è che anche perdendo il 3° posto, e dunque la qualificazione in Europa League, sarebbe al sicuro. La seconda: una qualsiasi vittoria contro lo Sporting Braga non basterebbe più per conquistare il primo posto in classifica in un girone vinto dal Real Madrid.

Ma ci sono alcune combinazioni rischiose per una squadra che rischia di non centrare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, condizione fondamentale per non compromettere un bilancio che al momento non è positivo.

Napoli-Braga, cosa rischiano gli azzurri

In base alla classifica Champions il Napoli ha molte possibilità di passare il turno. Tuttavia ci sono dei risultati che eliminano dalla coppa la squadra condotta da alcune settimane da mister Walter Mazzarri.

I campani non sono obbligati a vincere; e nemmeno a pareggiare. Per la verità potrebbe anche bastare una sconfitta: a patto che non sia superiore a due gol di scarto. Solo in questo caso, con lo Sporting Braga vincente ad esempio 2-0 o 3-1, il Napoli sarebbe terzo e costretto a proseguire la sua stagione in Europa League.

Per lo meno quella è al sicuro. Il meccanismo è molto semplice: il Napoli al momento ha 7 punti, tre più di quelli del Braga che è inferiore per differenza reti (-4) e numero di gol segnati (6 contro gli 8 del Napoli) ma soprattutto in difetto relativamente allo scontro diretto in Portogallo vinto di misura. Se il Napoli dovesse perdere con due gol di scarto sarebbe questa la discriminante: e lo Sporting passerebbe grazie a una migliore differenza reti negli scontri diretti.

Streaming Napoli-Sporting Braga

Partita : Napoli-Braga

: Napoli-Braga Dove si gioca : stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

: stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Data : 12 dicembre

: 12 dicembre Orario : 21:00

: 21:00 Dove vederla in Tv : Sky Sport Uno

: Sky Sport Uno Come vederla: Sky Now, Go, Mediaset Infinity

Arbitra l’incontro lo svizzero Cyril Zimmermann

Napoli vs Braga: statistiche e curiosità

Indipendentemente dalla gara del 20 settembre scorso, la prima della fase a gironi, il Napoli ha un ruolino di marcia eccellente contro le squadre portoghesi. Mai una sconfitta in casa. La sconfitta di Madrid, a sei minuti dalla fine, quando il Napoli aveva il passaggio di turno a pochissima distanza, costa molto. Ma anche il pareggio in casa contro l’Union Berlino, forse il risultato più compromettente in assoluto dei partenopei.

Per il Napoli contro lo Sporting c’è un solo precedente quello della stagione calcisti in corso. Relativamente ai suoi precedenti con le squadre portoghesi il Napoli vanta sette vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte in tredici partite, entrambe in trasferta.

Gli azzurri hanno vinto quattro delle sei partite casalinghe contro squadre portoghesi, tre nelle ultime quattro. Questa è l’ottava presenza complessiva del Napoli nella fase a gironi di Champions League, la sesta nelle ultime otto stagioni.

Napoli-Braga, il pronostico

Una vittoria per il Napoli sarebbe importante, se non per la classifica che ormai non può offrire nulla più del secondo posto, per il prosieguo della stagione di una squadra che sa già di non poter difendere il titolo conquistato trionfalmente la scorsa stagione in Serie A.

E a questo punto dovrà salvare il salvabile facendo quanto di meglio sia possibile. Chiudere il girone di Champions League con una vittoria sarebbe l’ideale in vista dei sorteggi in programma lunedì prossimo alle ore 12.

PRONOSTICO NAPOLI-BRAGA: 1

