C’è molto in palio nel match Inter-Real Sociedad di Champions in calendario martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21:00 a San Siro. Le due squadre si giocano il primo posto in classifica nel girone D, dove entrambe sono già certe della qualificazione agli ottavi di finale.

Inter-Real Sociedad, nerazzurri primi se…

I nerazzurri hanno già la certezza della qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ma c’è una enorme differenza tra passare prima e seconda. Il 1° posto significa evitare una testa di serie, giocare in casa la gara di ritorno e un abbinamento sicuramente più comodo in vista del sorteggio di lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 12. Tuttavia l’Inter ha un solo risultato per conquistare il primo posto: deve vincere.

In caso di un altro pareggio dopo quello della gara d’andata di San Sebastian infatti varrebbero i dati globali di differenza reti. E quella della Real Sociedad (+5) è migliori rispetto a quella dell’Inter (+3). Un pareggio dunque non basta, tanto meno una sconfitta. All’Inter serve una vittoria, la quarta di questa fase a gironi, a questo punto la più importante.

Dove vedere Inter-Real Sociedad

Partita: Inter-Real Sociedad

Dove si gioca: Stadio Meazza San Siro (Milan)

Data: 12 dicembre

Orario: 21:00

Dove vederla in Tv: in chiaro su Canale 5

Come vederla in streaming: in esclusiva su SKY Go, Now TV, Infinity+

Arbitra il francese Philippe Prudhon.

Precedenti Inter vs Real Sociedad

Finalista lo scorso anno in Champions, l’Inter ha raggiunto gli ottavi di finale per la terza stagione consecutiva dopo essere stata assente per nove stagioni consecutive prima del 2021/22. La Real Sociedad è invece alla sua terza stagione in Champions League, e arriva per la prima volta alla fase a eliminazione diretta dopo venti anni esatti.

L’unico precedente, gara d’andata a parte, risale al primo turno della Coppa UEFA 1979/80, un 3-0 nerazzurro all’andata a San Siro. Questa è la quarta stagione consecutiva di Champions League in cui l’Inter affronta avversarie spagnole nella fase a gironi. Ha perso in casa e in trasferta contro il Real Madrid sia nel 2020/21 che nel 2021/22, ma la scorsa stagione ha strappato quattro punti al Barcellona eliminandolo. E ora passa a braccetto con la Real Sociedad, l’ultimo ostacolo da superare verso il primo posto.

L’Inter arriva da una pienissima vittoria in campionato contro l’Udinese, un bel 4-0 firmato da Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. La Real Sociedad ha chiuso la pratica di Liga in sette minuti con tre gol di Merino, Zubumenti e Kubo: 0-3 sul campo del Villarreal che valgono momentaneamente il quinto posto in classifica.

Come finisce Inter-Real Sociedad

L’Inter autorevolissima ammirata in queste ultime settimane in Serie A merita un pronostico assolutamente favorevole. La squadra che ha pareggiato a San Sebastian all’inizio della stagione europea oggi gioca molto meglio, con maggiore consapevolezza e può vincere. I nerazzurri si aggrappano al 3-0 del 1979 ma anche ai suoi precedenti contro squadre spagnole che a San Siro sono quasi sempre cadute.

Pronostico Inter-Real Sociedad: 1