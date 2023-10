Il Napoli rinvia ancora il sogno di poter battere un Real Madrid che si rivela ancora una volta superiore al Maradona

Non perdona il Real Madrid. Non basta il vantaggio del Napoli e una certa capacità di reazione in avvio di secondo tempo contro una squadra in grado di sfruttare qualsiasi indecisione.

Il Napoli, semplicemente, ne avute un po’ troppe. Per cui, per quanto sia amaro, va riconosciuto che la vittoria del Real Madrid in quella che era la partita più attesa di questa giornata di Champions League è sostanzialmente giusta.

Napoli-Real Madrid 2-3

Di fronte a uno stadio spettacoloso e vestito a festa per quella che doveva essere una grande occasione, Il Napoli riesce anche un pochino ad illudere quando in avvio di partita Leo Ostigard, Con uno splendido colpo di testa, insacca la rete del vantaggio nata da una brutta uscita di Kepa Arrizabalaga e da una zuccata di Natan che finisce sul montante.

La reazione del Real Madrid non si fa attendere e ha, in modo particolare, un grande protagonista: Jude Bellingham. Forte di uno stato di forma che assomiglia più che altro a uno stato di grazia, l’inglese imbambola tutta la difesa azzurra con una serie di azioni davvero straordinari la più bella delle quali vale il gol del pareggio: palla recuperata e assist a Vinicius che insacca. Subito dopo azione solitaria di Bellingham e gran tiro con leggera e sfortunata deviazione di un difensore del Napoli per il vantaggio merengue.

Di fronte a una squadra che gioca così c’è solo da battere le mani, stropicciarsi gli occhi. I Tifosi del Napoli, tutto sommato, ringraziano che non arrivi un altro gol prima dell’intervallo. E in questo senso diventa provvidenziale una carambola in area di rigore che il VAR giudica da rigore, trasformato da Piotr Zielinski.

Al Napoli sembra un’impresa. Il Real invece non ha ancora finito: prima un gran colpo di testa di Bellingham finisce di poco a lato. Poco dopo una conclusione stratosferica di Valverde si stampa sotto la traversa per il terzo gol ospite.

Generosa ma inconcludente la pressione di Osimhen e compagni, spinti anche dalla passione del pubblico. Ma il Real, ancora una volta, si dimostra più forte di una squadra evidentemente ancora alla ricerca di sé virgola che rimpiange troppi errori e anche un po’ di sfortuna.

La situazione in classifica

Il Napoli resta a quota 3 dopo la vittoria conquistata In Portogallo sul campo dello Sporting Braga, ma viene raggiunto in classifica proprio dai lusitani, vittoriosi con un gol all’ultimo istante, 2-3, sul campo dell’Union Berlino di Leonardo Bonucci in vantaggio 2-0 dopo mezz’ora e clamorosamente rimontato. Prossima sfida proprio a Berlino, il 24 ottobre, alle ore 21. Nell’altro impegno serale italiano l’Inter ha battuto il Benfica.

Mercoledì sera gli altri due impegni delle italiane di Champions League: Lazio a Glasgow contro il Celtic, Milan in trasferta in Germania contro il Borussia Dortmund.