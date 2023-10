Il Milan contro il Borussia Dortmund nella 2a giornata del girone di Champions. Orario partita, previsioni formazioni e quote. Diretta streaming a pagamento.

Borussia Dortmund-Milan è una partita di Champions difficile per la squadra rossonera, visto che si gioca in Germania. Il muro giallo del Westphalia Stadion, così come era tradizionalmente noto lo stadio del Borussia è sempre davvero impressionante.

Non sarà facile per i rossoneri uscire indenni da una partita che in un girone così drammaticamente equilibrato rischia già di essere decisiva per la classifica.

Borussia Dortmund-Milan, lo stato di forma delle due squadre

Il Milan ha esordito con un pareggio contro il Newcastle in Champions, in una partita complicata dopo la brutta sconfitta nel derby. Mentre il Borussia Dortmund è tornato senza punti dalla difficilissima trasferta di Parigi (0-2 contro il PSG).

Rossoneri reduci da tre vittorie consecutive in Serie A contro Verona, Cagliari e Lazio nelle quali la squadra rossonera ha blindato la difesa, subendo un solo gol. Borussia quarto in campionato: tre vittorie consecutive anche per i gialloneri l’ultima delle quali in trasferta contro l’Hoffenheim.

Milan e Borussia, precedenti e statistiche

Sono quattro i precedenti di Champions League tra Dortmund e Milan, l’ultimo dei quali nel 2002/03, una doppia sfida nella seconda fase a gironi, all’epoca erano due, con una vittoria a testa, gol di Filippo Inzaghi in Germania e pareggio dei conti di Jan Koller a San Siro. Il Milan si qualificò per quella che sarebbe poi diventata la splendida cavalcata verso la coppa vinta a Manchester ai rigori contro la Juventus.

Un altro precedente è quello nella semifinale di Coppa UEFA della stagione precedente: splendida vittoria per 4-0 tedeschi in casa con tripletta Márcio Amoroso. Il Milan sfiora l’impresa a San Siro con i gol di Inzaghi e Cosmin Contra prima della terza marcatura a tempo scaduto di Serginho. Ma invece dell’assalto finale dei rossoneri arriva il gol di Lars Ricken che porta il Borussia in finale.

In quella edizione il Dortmund perse la coppa 3-2 contro il Feyenoord nella finale di Rotterdam. Precedente molto più datato quello del 1957/58, altra stagione gloriosa: 1-1 a Dortmund, 4-1 a Milano. Il Milan arriva così alla sua prima finale di Coppa dei Campioni, pur perdendola 3-2 contro il Real Madrid a Bruxelles.

Il Borussia Dortmund ha perso sette delle ultime 18 partite contro club italiani, di cui tre delle ultime sette. Il loro unico trionfo contro squadre italiane in Champions League è arrivato nella finale del 1997, quando i gialloneri hanno battuto la Juventus 3-1 a Monaco. I dati complessivi del Milan contro le squadre tedesche parlano di 37 partite con 17 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan

Tra le due squadre è messo sicuramente peggio il Milan che deve sostituire Kalulu e che in campionato ha perso anche Loftus Cheek per un problema di carattere muscolare. Scelte dunque obbligate per Stefano Pioli che riconferma Musah, buono il suo ingresso a freddo con la Lazio, e Pobega dal primo minuto. In difesa torna Thiaw.

Borussia Dortmund che dovrebbe invece recuperare Sabitzer schierando di punta la coppia Malen-Adeyemi.

Borussia Dortmund (modulo 3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

Milan (modulo 4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Borussia Dortmund-Milan dove vederla, pronostico

La partita di Champions fra gialloneri e rossoneri si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 4 ottobre 2023 all’Iduna Park di Dortmund. Arbitra il polacco Szymon Marciniak. L’altra partita del girone è in programma in Inghilterra con il Newcastle di Tonali che ospita il Paris Saint Germain. Questa sera in campo alle 21 sia l’Inter contro il Benfica che il Napoli, impegnato in casa nel big match contro il Real Madrid.

Borussia Dortmund-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon prime video, a disposizione di tutti gli abbonati. Le quote indicano un sostanziale equilibrio con il Borussia leggermente favorito, la quota dei tedeschi vincenti è 2.45, per la vittoria del Milan 2.80 mentre il pareggio è quotato 3.60.

Vedi anche: Milan Champions League calendario partite