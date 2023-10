L’Inter contro il Benfica nella 2a giornata di Champions. La formazione di Simone Inzaghi deve vincere. Pronostico, orario partita e dove vederla gratis in Tv.

Inter-Benfica: i nerazzurri in prima posizione in Serie A, hanno conosciuto la prima delusione stagionale proprio in Champions League pareggiando sul campo del Real Sociedad e, per la verità, rischiando anche di perdere.

Quella in programma a San Siro contro il Benfica, dunque, diventa una partita subito importantissima per definire i valori di un girone che vede i nerazzurri largamente favoriti.

Inter-Benfica, come arrivano allo scontro diretto

L’Inter ha un punto in classifica, ottenuto allo stadio San Sebastian grazie al pareggio di Lautaro Martínez a tempo quasi scaduto al termine di una partita molto complicata e a tratti anche sofferta. Ma al Benfica è andata molto peggio: le Aquile infatti non si sono riprese dall’espulsione di António Silva e hanno perso 2-0 in casa contro il Salisburgo. In campionato L’Inter ha travolto grazie a un secondo tempo stratosferico la Salernitana con quattro gol del solito Lautaro Martinez.

Benfica, secondo in classifica nel campionato portoghese con un punto di ritardo sui rivali cittadini dello Sporting Lisbona, reduce dalla vittoria nella partitissima contro il Porto, 1-0 con gol dell’ex juventino Angel Di Maria.

Inter-Benfica, precedenti e statistiche

Inter e Benfica se vi trovano di fronte a distanza di pochi mesi dalla partitissima dello scorso anno negli ottavi di finale di Champions League. Un secco 2-0 per l’Inter nella gara d’andata a Lisbona grazie ai gol nel secondo tempo di Nicolò Barella e di Romelu Lukaku, che era da poco entrato dalla panchina per trasformare un rigore. Poi a San Siro un pareggio in pieno controllo. Ancora con i gol di Barella e Fredrik Aursnes prima che le reti nella ripresa di Lautaro Martínez e Joaquín Correa portassero l’Inter sul 3-1, poi raggiunta allo scadere da António Silva e Petar Musa in un pareggio che non pregiudica la qualificazione.

Ma il precedente più illustre tra le due squadre è la finale con la quale l’Inter vinse la sua seconda Coppa dei Campioni vincendo 1-0 la finale – ospitata proprio a San Siro nel 1965 – grazie al gol di Jair al 43′.

Le uniche altre sfide tra le due squadre risalgono al quarto turno della Coppa UEFA 2003/04: l’andata a Lisbona finì senza reti prima della vittoria per 4-3 dell’Inter di Alberto Zaccheroni a Milano con gol di Recoba, Vieri e doppietta di Martins.

Inter-Benfica, probabili formazioni

Simone Inzaghi deve solo scegliere i giocatori che gli danno maggiori garanzie dopo la splendida prestazione di Salerno contando magari su chi ha giocato di meno. In difesa potrebbe tornare Pavard. Mentre l’infortunio a Frattesi chiama a un impegno da titolare Mkhitaryan. Indiscutibile considerando il loro eccellente stato di forma la coppia d’attacco composta da Lautaro e Thuram.

Schmidt rinuncia allo squalificato Antonio Silva, espulso contro il Salisburgo: al suo posto, al centro della difesa spazio a Morato. L’ex nerazzurro Joao Mario cerca rivalsa a San Siro con Musa unica punta.

Inter (modulo 3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Benfica (modulo 4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves, Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario, Musa.

Inter-Benfica in Champions canale Tv e pronostico

Inter-Benfica si gioca martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano, arbitra l’olandese Danny Makkelie. Diretta TV gratis e in chiaro su Canale 5 oltre che su Sky Sport Uno e live streaming sulle piattaforme Infinity+, Sky Go e NOW.

Inter favorita secondo i bookmaker nelle quote medie della vigilia. La vittoria dei nerazzurri è data 1.80, quella del Benfica sfiora quota 5, pareggio quotato intorno ai 4. Pronostico della partita quindi: 1.

Vedi anche: Inter Champions calendario prossime partite