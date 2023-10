Champions League 2023-24: Napoli vs Union Berlino per la qualificazione agli ottavi. Quanto costano i biglietti, data partita e dove vederla.

Napoli Union Berlino è la partita valida per la 4a giornata del girone di Champions League 2023-2024. La squadra campione d’Italia affronta la formazione tedesca allo Stadio Maradona, in palio punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale. Ecco tutto quello che devi sapere sulla partita: a che ora si gioca, come comprare i biglietti e dove guardarla.

Quando si gioca Napoli Union Berlino in Champions

In base al calendario Napoli Champions l’incontro fra azzurri e Union Berlino si gioca mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si tratta del 4° turno del girone di Champions 23-24, ovvero il primo di ritorno.

Ricordiamo che il match di andata fra Unione Berlino e Napoli, in programma nella capitale tedesca si gioca 2 settimane prima. Di conseguenza in questa fase della competizione gli azzurri affrontano 2 volte di fila la squadra tedesca, dove attualmente gioca l’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Biglietti Napoli Union Berlino quando escono

La vendita dei biglietti per la partita di Champions Napoli Union Berlino è suddivisa in 3 fasi:

la prima (da martedì 17 ottobre fino alle 23:59 di giovedì 19 ottobre 2023) riservata a chi possiede un abbonamento ITALIA 23/24 per le 20 partite del Napoli Calcio.

La seconda (dalle ore 12:00 di venerdì 20 ottobre fino alle 23:59 del 29 ottobre 2023) riservata ai titolari di Fidelity Card.

La terza, di vendita libera per tutti dalle ore 12:00 del 30 ottobre e fino all’esaurimento dei tagliandi a disposizione.

Napoli Union Berlino prezzo biglietto

I prezzi dei biglietti di Napoli Union Berlino di Champions dipendono dal settore dello stadio che scegliete, in particolare:

curve inferiori 20 euro

curve superiori 35 euro

distinti inferiori 45 euro

distinti superiori 65 euro

tribuna Nisida 80 euro

tribuna Posillipo 100 euro.

A questi prezzi bisogna aggiungere un sovrapprezzo, fra 5 e 15 euro a seconda dei casi, se si acquista il biglietto nella fase di vendita libera. E’ possibile acquistare il ticket sul sito internet dell’SSC Napoli oppure su Ticketone.

Napoli Union Berlino dove vederla in Tv

L’incontro fra partenopei e Union Berlino si gioca di mercoledì, tuttavia non rientra fra le partite che verranno trasmesse in esclusiva su Amazon prime video visto che in questa data andrà in onda la partita dell’Inter.

Di conseguenza sarà possibile guardare l’incontro solo pagando una abbonamento a Infinity plus o in alternativa su Sky o in streaming su Now. Napoli Union Berlino non sarà invece trasmessa gratis in Tv, dato che su Canale 5 si può guardare solo una partita del martedì che riguarda le formazioni italiane che giocano in Champions League 2023 2024.

Ricapitolando, il match fra gli azzurri e la squadra tedesca si gioca mercoledì 8 novembre 2023 al Maradona. I biglietti sono in vendita in 3 fasi distinte, prima per abbonati e titolari di fidelity card e poi con vendita libera dal 30 ottobre in poi. I prezzi variano in base al settore dello stadio, mentre se preferite vedere l’incontro in Tv lo trovate in streaming su Infinity o su Sky.

Vedi anche: Calendario Serie A partite campionato