La Lazio ospite del Celtic Glasgow nel secondo turno del girone di Champions. La squadra di Sarri deve vincere. Formazioni, pronostico e dove vederla in streaming.

Celtic-Lazio, Serata di tradizione per la squadra biancoceleste ospite sul campo degli scozzesi del Celtic Glasgow in uno degli stadi più caldi, affascinanti e appassionanti di tutta la Champions League 2023-24.

Non è un impegno impossibile sulla carta per la Lazio che va alla ricerca della sua prima vittoria dopo un faticoso pareggio interno contro l’Atletico Madrid.

Celtic-Lazio, le condizioni delle due squadre

Le immagini dell’incredibile gol di testa di Provedel a tempo scaduto all’Olimpico sono ancora negli occhi di tutti. Una grandissima impresa destinata a fare storia. Ma in un girone accessibile, dove qualsiasi dettaglio può costare la qualificazione, la Lazio non può pensare di accontentarsi contro i campioni di Scozia. Che vantano un pubblico straordinario e un ambiente incredibile ma che sulla carta sono l’anello debole della catena di questo girone così come la sconfitta contro il Feyenoord per 2-0 nella prima giornata sembra avere dimostrato.

Lazio reduce da una sconfitta in Serie A sul campo del Milan (2-0). Il Celtic invece dal canto suo è primo e imbattuto in campionato con sei vittorie in sette partite, l’ultima delle quali davvero rocambolesca sul campo del Motherwell. Gli Hoops, in vantaggio, sono stati raggiunti in pieno recupero. Ma dopo pochi secondi hanno trovato il gol partita che li ha isolati al comando della classifica con quattro punti di vantaggio sul St.Mirren e addirittura sette sui rivali cittadini dei Rangers.

Il Celtic dovrà migliorare la forma casalinga della UEFA Champions League mentre cerca di rilanciare la sfida del Gruppo E in casa contro una squadra della Lazio sostenuta da un drammatico punto nel finale della prima giornata.

Celtic-Lazio: precedenti, statistiche e curiosità

Non sono molti i precedenti tra Celtic e Lazio, nemmeno uno per quanto riguarda la Champions League. Bisogna tornare alla fase a gironi dell’Europa League 2019/20, con il Celtic che ha vinto 2-1 sia in casa che in trasferta. Rimonta degli Hoops a Glasgow con vantaggio di Lazzari prima dei gol di Ryan Christie e Christopher Jullien all’ultimo minuto. Anche all’Olimpico la Lazio aveva segnato per prima grazie al gol di Ciro Immobile: vittoria scozzese con i gol di James Forrest e Olivier Ntcham e Lazio terza, ed eliminata, con sei punti in altrettante partite. Nessun altro precedente della Lazio contro squadre scozzesi.

Contro i club italiani il Celtic ha un bilancio fortemente negativo: sette vittorie a fronte di 14 sconfitte su 29 partite complessive. Il Celtic torna a giocare contro un’italiana dopo i precedenti con il Milan, l’ultimo dei quali in Europa League 2020/21. Il Celtic ha vinto solo due delle ultime nove partite casalinghe contro squadre italiane.

Un ricordo in bianco e nero: la prima partita della squadra scozzese contro una squadra di Serie A fu anche la più famosa. La squadra, che all’epoca era allenata dal leggendario di Jock Stein, vinse la prima Coppa dei Campioni britannica battendo 2-1 contro l’Inter nella finale del 1967 a Lisbona.

Il Celtic, 53 titoli nazionali, l’11esimo nelle ultime 12 stagioni, partecipa alla fase a gironi della Champions League per la 12esima volta, una in più dei rivali locali dei Rangers, e per la seconda stagione consecutiva.

Celtic-Lazio, probabili formazioni

Celtic privo di Lagerbielke e Holm, entrambi espulsi a Rotterdam contro il Feyenoord in una partita che gli Hoops hanno concluso in nove uomini e dunque squalificati. L’attacco a tre punti dovrebbe convergere su Maeda, Furuhashi e Palma.

Sarri nonostante il momento non particolarmente buono del suo miglior attaccante non rinuncia a Immobile che sarà affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni. Ballottaggio tra Guendouzi e Kamada con qualche chance in più per il giapponese. Rovella torna titolare così come nelle ultime partite di campionato.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Celtic-Lazio in streaming

La partita si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 4 ottobre 2023 al Celtic Park. Arbitra il lituano Donatas Rumšas. Nell’altro match del girone Atletico Madrid che ospita il Feyenoord. La partita sarà visibile in diretta su Infinity +, su SKY e in live streaming su SKY Go. Sarà quindi necessario pagare un abbonamento per vedere la partita, che non verrà trasmessa gratis in Tv.

Celtic-Lazio pronostico partita di Champions 2023-24

Per quanto riguarda le quote Lazio moderatamente favorita secondo i bookmaker: la vittoria dei capitolini è quotata 2.38, vittoria del Celtic a 2.90, pareggio a 3.50. Di conseguenza la vittoria dei biancocelesti non è affatto scontata su un campo così insidioso e soprattutto se la squadra di Sarri continuerà a faticare a trovare il gol. Ma c’è sempre l’arma segreta del portiere goleador in caso di necessità.