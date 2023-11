Il Napoli pareggia in casa contro l’Union Berlino e rimanda la sua qualificazione agli ottavi di Champions League

Un Napoli che crea molto e concretizza pochissimo finisce per pareggiare l’unica partita da vincere e complicare il suo percorso europeo.

L’Union arrivava da dodici sconfitte consecutive: e il Napoli concede a una squadra apparentemente allo stremo un pareggio che costa alla squadra di Garcia due punti pesantissimi.

Napoli-Union Berlino 1-1

L’Union che si vede al Maradona sembra tutt’altro che una squadra allo sfascio. Fofana e Sheraldo Becker sono due attaccanti velocissimi in grado di mettere costantemente in difficoltà la difesa del Napoli che, in attacco – ancora priva di Osimhen – vive una serata davvero molto opaca.

Napoli in gol alla mezz’ora con Anguissa ma l’arbitro annulla al VAR perché il colpo di testa in appoggio di Di Lorenzo è viziato da un fallo. Il resto viene in qualche modo fermato dalla difesa dell’Union. Napoli in gol in modo quasi fortuito e fortunato: Politano devia con la spalla in modo corretto un pallone crossato dalla sinistra. Ma allo scadere del primo tempo un calcio di punizione di Josip Juranović si schianta contro il palo.

Il Napoli dovrebbe chiudere la partita al più presto ed evitare sorprese: e invece in avvio di ripresa la squadra che non vince da agosto e che non segna da cinque partite trova il gol del pareggio con un micidiale contropiede. Meret salva su Becker ma non può nulla sulla conclusione vincente di Fofana. Vengono fuori tutte le insicurezze di una squadra che attacca a testa bassa ma rischia enormemente sul micidiale contropiede tedesco e che, soprattutto, non segna. Un pareggio stretto al Napoli (18 calci d’angolo e 24 tiri a rete) sotto l’aspetto di quanto creato. Ma corretto sotto l’aspetto dello svolgimento del match.

Il pubblico mugugna e Garcia resta negli spogliatoi con il presidente De Laurentiis per un chiarimento a porte chiuse.

In classifica

Nell’altra partita del girone del Napoli, il Real Madrid vince nettamente contro lo Sporting Braga e si qualifica agli ottavi. Il Napoli dovrà aspettare la sfida contro i portoghesi rinviando ulteriormente una qualificazione che poteva essere già cosa fatta. Le altre italiane hanno tutte vinto: l’Inter che passa a Salisburgo che vince e si qualifica agli ottavi e negli anticipi di ieri il Milan contro il PSG e la Lazio, in casa contro il Feyenoord.