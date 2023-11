L’Inter si qualifica agli ottavi di finale di Champions League passando a Salisburgo

Schierando cinque riserve tra le quali Bisseck che fa il suo esordio in una difesa del tutto inedito, l’Inter conquista una vittoria importantissima sul campo del Red Bull Salisburgo.

Decisivo un calcio di rigore nel finale di Lautaro Martínez, ancora una volta decisivo.

Salisburgo-Inter 0-1

Eppure l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi aveva inizialmente deciso di lasciare anche Martínez in panchina. E in un primo tempo non straordinario dei nerazzurri sono proprio i padroni di casa a iniziare meglio, con Yann Sommer chiamato in causa a più riprese e decisivo sui piedi di Roko Simić, figlio dell’ex difensore dell’Inter Dario. Proteste dei padroni di casa per un atterramento di Carlos Augusto ai danni di Simić. Inter non risolutiva in attacco, l’occasione migliore capita a Bastoni che, su calcio di punizione di Hakan Çalhanoglu, spara alto da ottima posizione.

Con l’Inter che non convince, Inzaghi decide di mandare in campo i titolari tenuti fino a quel momento a riposo. E a poco a poco le offensive del Salisburgo, costanti e continue, ma poco efficaci negli ultimi venti metri si spengono. L’Inter comincia a farsi pericolosa, crea almeno quattro occasioni importanti – clamorosa quella fallita da Frattesi – per affidare il gol decisivo al solito Martinez. Non prima di una splendida conclusione di Asllani, vicinissima al bersaglio.

Martinez prende la mira, con un colpo di testa su cross di Bastoni che si schianta sulla traversa, e poi trasforma il rigore concesso per un tiro di Barella è stato deviato dal braccio teso di Mads Bidstrup.

Inter qualificata

Grazie anche alla netta vittoria della Real Sociedad sul Benfica (tre gol, uno annullato e un rigore sbagliato), l’Inter è aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League.

Le altre italiane: il Napoli spreca un’occasione d’oro pareggiando in casa con l’Union. Negli anticipi di ieri il Milan contro il PSG e la Lazio, in casa contro il Feyenoord.