Una vittoria sofferta sul Feyenoord avvicina la Lazio alla seconda fase di Champions League

La partita della Lazio in Champions è stata una prestazione incolore e sofferta anche contro il Feyenoord. Ma il gol di Ciro Immobile, il 200 in carriera con la maglia biancoceleste vale tre punti e un passo probabilmente decisivo verso il secondo turno.

Lazio-Feyenoord 1-0 sintesi

Nonostante un ambiente caldissimo propiziato dai suoi tifosi, la Lazio dimostra ancora una volta di soffrire le trame veloci degli olandesi, davvero molto organizzati. Ma stavolta la difesa della Lazio in qualche modo regge.

Un brutto primo tempo, noioso e con ben poche occasioni da ricordare: la Lazio fa poco o nulla, il primo tiro è di Santiago Giménez e la risposta di Provedel è straordinaria.

Nonostante una netta superiorità tecnica e territoriale del Feyenoord, la Lazio trova un gol più che provvidenziale a primo tempo scaduto. Lancio di Felipe Anderson sul filo del fuorigioco e diagonale vincente di Immobile. Gol decisivo.

La tradizione della Lazio, che non chiude una partita senza subire gol in Champions League da venti anni, non è delle migliori e sugli spalti la tensione è comprensibile e palpabile.

Il Feyenoord si fa sempre più aggressivo: Giménez arrivato a un nulla dal pareggio con un colpo di testa che sfiora il bersaglio da azione di calcio piazzato. Sarri corre ai ripari. La difesa della Lazio sbanda in modo pauroso e soffre moltissimo ma Provedel è decisivo in un autentico assedio finale, tra una raffica di calci d’angolo.

Cosa cambia in classifica

Nel Gruppo E la Lazio (7 punti) torna al secondo posto scavalcando il Feyenoord (6) e portandosi a un punto dall’Atletico Madrid che ha battuto con un netto 6-0 il Celtic. Nel prossimo match Lazio che ospita il Celtic all’Olimpico alle 18.45 di martedì 28 novembre. Nell’altra partita della serata splendida vittoria del Milan sul Paris Saint Germain.

Mercoledì tocca al Napoli, che ospita l’Union Berlino – purtroppo con altri scontri in città con gli ultras arrivati dalla Germania – poi all’Inter, ospite del Salisburgo.