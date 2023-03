La Juventus affronta il Friburgo nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Probabili formazioni, statistiche e come vederla gratis in Tv.

La Juventus contro il Friburgo parte da un vantaggio minimo, e sotto questo aspetto non del tutto tranquillo, quindi i bianconeri dovranno fare attenzione nella gara di ritorno dei play off di Europa League 2023. Ecco quindi cosa aspettarsi da questo incontro, che risultato deve fare la Juve per passare il turno e come vedere la partita.

Friburgo vs Juventus, come si qualifica la Juve in EL

Il risultato dell’andata, con gol realizzato dal solito Angel Di Maria (1-0) consente alla formazione di Massimiliano Allegri di avere due risultati su tre a disposizione per il passaggio di turno: pareggio o vittoria. Ma c’è poco da amministrare contro una squadra che, seppure ha dimostrato poco sotto l’aspetto offensivo, sul proprio campo in un ambiente galvanizzato dalla sua stagione europea, è temibilissima.

Tornando per qualche istante alla settimana scorsa e alla partita vinta all’Allianz Stadium… Va sottolineato che la Juventus si era dimostrata sicuramente superiore alla squadra di Streich. E se c’è una cosa che i bianconeri devono rimproverarsi, è proprio il fatto di avere fallito troppe occasioni e di non aver saputo chiudere la partita prima di questo match di ritorno.

Friburgo costretto a vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno. Una sola rete comporterebbe il ricorso a tempi supplementari e, dopo 120’, ai calci di rigore. Juventus reduce dalla vittoria per quattro a due virgola non senza qualche motivo di sofferenza contro la Sampdoria nell’ultimo turno del campionato di Serie A. Tedeschi invece quinti in campionato, reduce da un successo 2-1 in casa contro l’Hoffenheim in Bundesliga.

Precedenti e curiosità tra Juventus e Friburgo

Quella della gara d’andata è stato l’unico precedente nella storia internazionale delle due squadre. Per i Grifoni tedeschi, anzi, si tratta del primo match in assoluto contro una squadra italiana. Nella sua lunga tradizione internazionale la Juventus ha giocato ben 54 partite contro squadre tedesche: 28 vittorie, 16 sconfitte e 10 pareggi. L’ultimo ricordo, nella fase a gironi di Champions League, fu molto positivo con la doppia vittoria contro il Bayer Leverkusen. Ma alla storia juventina è legata anche la clamorosa delusione tedesca della sconfitta in finale di Coppa dei Campioni contro l’Amburgo, era il 25 maggio 1983.

Per la Juventus FC, che ha vinto tre volte nella sua storia la Coppa UEFA (nel 1977, nel 1990 e nel 1993) questa Europa League è una grandissima occasione. Conquistare il trofeo significherebbe per la squadra di Allegri salvare la stagione con accesso diretto alla Champions League del prossimo anno da testa di serie, leader di uno degli otto gironi. Nelle due precedenti edizioni la Juventus ha rimediato una eliminazione ai quarti nel 2010 contro il Fulham, e una amarissima esclusione in semifinale con il Benfica (1-1 in casa, 0-1 a Lisbona) dopo avere eliminato la Fiorentina in quello che fu l’ultimo derby tra squadre italiane a livello internazionale.

Juventus-Friburgo, le formazioni

Juventus in gran parte riconfermata rispetto alle ultime prestazioni e dunque con il tandem Vlahovic-Di Maria in fase offensiva e con Fagioli, probabilmente preferito a Miretti e affiancato a Rabiot, a centrocampo. Ancora problemi in difesa per Alex Sandro e Bonucci. Allegri sceglierà dopo la rifinitura se schierare insieme a Danilo e Bremer De Sciglio o Rugani. Ancora fuori causa dopo un problema muscolare Paul Pogba in una stagione che sta diventando davvero stregata.

Anche il Friburgo è quasi completamente riconfermato rispetto alla gara d’andata con Holer in attacco supportato da Sallai e Grifo, giocatore di origine italiana che ha scelto la maglia azzurra ma da sempre gioca in Germania.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Sallai, Grifo; Holer. All. Streich.

Friburgo vs Juve, a che ora si gioca e dove vederla

Il calcio d’inizio della partita tra la Juventus e Friburgo è in programma alle ore 18.45 di giovedì 16 Marzo 2023 all’Europa Park Stadion. Arbitra l’olandese di origine turca Serdar Gözübüyük. Diretta TV in chiaro su TV8, visibile anche su SKY e in streaming oltre che su DAZN anche su SKY Go e NOW TV.

Alle 21 scenderà in campo la Roma contro il Real Sociedad sempre in Europa League, per difendere il 2-0 ottenuto in casa. A completare il quadro le trasferte della Lazio, che deve ribaltare 1-2 dell’Olimpico sul campo dell’AZ Alkmaar, e della Fiorentina che difende in Turchia sul campo del Sivasspor l’1-0 del Franchi di sette giorni fa.

