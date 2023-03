Roma contro la Real Sociedad in Spagna Ultime su formazioni, news, orario e canali Tv

La AS Roma che nella gara di andata in Conference League contro il Real Sociedad ha vinto sul campo e sugli spalti, conquistando l’ammirazione anche dei tifosi avversari, ora è al cospetto di un’altra di quelle partite che possono valere tutta la stagione.

Il match di ritorno in programma a San Sebastian contro la Real Sociedad, vale moltissimo. Perché la Roma, l’unica squadra che ha conquistato un qualche trofeo europeo dai tempi dell’Inter del Triplete allenata dallo stesso Mourinho, proprio come la Juventus – impegnata in Germania a difendere il vantaggio di giorni fa contro il Friburgo – ha davvero la possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione.

Real Sociedad-Roma, news

La Roma è reduce dalla sconfitta in campionato di serie A, 2-4 contro il Sassuolo. Una battuta d’arresto che ha preoccupato i tifosi nonostante un gran numero di palle gol costruite e non sfruttate e una gara condotta a lungo in inferiorità numerica.

La Real Sociedad, dal canto suo, sta affrontando un periodo di crisi di risultati. Non vince da un mese – dal successo esterno sul campo dell’Espanyol. Da allora, in cinque partite, tre pareggi e due sconfitte, compresa quella di Roma. Nell’ultimo turno di campionato nella Liga pareggio esterno sul campo di un Mallorca in inferiorità numerica.

Precedenti e statistiche tra Real Sociedad e Roma

Sotto l’aspetto delle curiosità si tratta del primo scontro diretto nella storia tra queste due gloriose società. La Roma contro le squadre spagnole non ha una tradizione particolarmente positiva. Sei pareggi e 12 vittorie rispetto alle 20 sconfitte subite. Nella memoria dei tifosi giallorossi, in modo particolare, pesa il recente confronto contro il Betis Siviglia che costò la permanenza dopo la fase a gironi in Europa League dello scorso anno. Ma che, di fatto, consenti ai giallorossi la marcia trionfale fino al trofeo di Conference League vinto a Istanbul. Tra i risultati di maggior prestigio della Roma in trasferta in Spagna il secco 0-4 sul campo del Villarreal, 16 Febbraio 2017, e quello di Valencia, 0-3 nella Champions League 2003.

Roma-Real Sociedad, le formazioni

Rispetto alla partita di campionato contro il Sassuolo, Mourinho recupera Ibanez. Regolarmente in campo anche Pellegrini costretto a uscire per un acciacco nella gara d’andata. Fiducia riconfermata per El Shaarawy e Karsdorp, sicuramente tra i migliori nella prima sfida all’Olimpico.

Real Sociedad che, secondo le ultime notizie, dovrebbe riconfermare lo stesso team titolare visto nella sconfitta di Roma con il giapponese Kubo e il norvegese Sorloth ancora una volta titolari. Oyarzabal si è allenato a parte anche in questi ultimi giorni, difficilmente giocherà tutti i 90 minuti. Più probabile a questo punto l’impiego dall’inizio dell’esperto David Silva.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Merino, Zubimendi, Illarramendi; Silva; Kubo, Sorloth. All. Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

A che ora gioca la Roma

Calcio d’avvio di Real Sociedad-Roma in programma alle 21:00 di giovedì 16 Marzo, arbitro il rumeno Kovacs, alla Reale Arena di San Sebastian, pochi minuti dopo la conclusione della partita che la Juve giocherà in Germania.

Il match della AS Roma in Spagna verrà trasmesso da DAZN, Sky sport e Sky Go. Per vederla serve l’abbonamento alle PayTv

In campo in Conference League anche la Fiorentina che difende in Turchia contro il Sivasspor l’1-0 della gara d’andata e la Lazio, costretta a ribaltare l’1-2 subito all’olimpico dagli olandesi dell’AZ Alkmaar.