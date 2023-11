Roma-Fiorentina è già quasi uno spareggio Champions in Serie A femminile 2023-24. Non tanto per l’AS Roma donne prima in classifica con ampio vantaggio, quanto per la Fiorentina attualmente terza (ultima posizione utile per qualificarsi nella coppa europea 2024-25) per tenere a distanza le inseguitrici. Insomma la partita potrebbe avere un esito a sorpresa, vi spieghiamo perché.

Dove guardare Roma femminile vs Fiorentina

Partita : Roma-ACF Fiorentina

: Roma-ACF Fiorentina Dove si gioca : Stadio Tre Fontane (Roma)

: Stadio Tre Fontane (Roma) Data : 26 novembre

: 26 novembre Orario : 12:30

: 12:30 Come vederla in streaming: su Dazn

L’incontro valido per la nona giornata del campionato di calcio donne non sarà gratis in tv, visto che per questo turno la Rai trasmette Inter femminile-Milan. Serve quindi pagare un abbonamento a Dazn per seguire live l’incontro.

Probabili formazioni Roma-Fiorentina

Per la Roma sarà difficile recuperare le energie fisiche visto il ravvicinato impegno in Champions contro l’Ajax di giovedì. Per questo mister Spugna potrebbe cambiare parecchie giocatrici. In questo senso si candidano per una maglia da titolare la giovane e forte calciatrice Kazmar e l’esterno d’attacco Serturini, non sempre impiegate dall’inizio.

Fra le giocatrici della Fiorentina si profila la conferma della formazione che ha vinto nell’ultima di campionato contro il Como Women. Quindi fra i pali Rachele Baldi, mentre in attacco Boquete, Catena e Mijatovic a supporto di Lundin. Queste le ultimissime news di formazione per entrambe le squadre. In attesa delle ufficialità che come sempre arriveranno solo un’ora prima del match.

Roma-Fiorentina tutti i precedenti

Le statistiche di questa partita ci dicono che nei 12 confronti precedenti in campionato, 8 volte ha vinto la Roma femminile, 3 sono stati i pareggi e una sola volta le viola hanno conquistato il successo.

Quindi secondo questi dati la Roma è nettamente favorita, ma come sappiamo i numeri del passato non sempre rispecchiano i valori in campo nel presente. Perché se è vero che le campionesse d’Italia finora sono state imbattibili, è anche vero che la Fiorentina sta facendo benissimo e per ora è l’unica squadra che riesce a tenere il passo del duo Roma-Juve.

Previsioni Roma-Fiorentina women

Sulla base di quanto detto finora possiamo intuire perché il risultato del match fra le giallorosse e le viola non è per niente scontato. La Roma, potrebbe risentire delle fatiche di coppa e non riuscire a preparare perfettamente la partita.

Le ragazze allenate da Sebastian De La Fuente invece, con più tempo per studiare l’evento, potrebbero sorprendere le giallorosse. Che però va detto restano altamente favorite per quanto dimostrato finora. Ci attendiamo comunque che entrambe le squadre riescano a realizzare una rete. O almeno questa è la nostra previsione.

Pronostico Roma-Fiorentina: GOAL