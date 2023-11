L’incontro Napoli-Juve women è il penultimo in calendario per la nona giornata di Serie a femminile. Si gioca domenica 26 novembre alle ore 15:00 in casa delle partenopee, nettamente sfavorite visto che attualmente sono ultime in classifica e affrontano la Juventus seconda. Ecco cosa devi sapere sul match.

Come vedere Napoli-Juve women

Partita : Napoli-Juventus femminile

: Napoli-Juventus femminile Dove si gioca : Stadio Giuseppe Piccolo

: Stadio Giuseppe Piccolo Data : 26 novembre

: 26 novembre Orario : 15:00

: 15:00 Dove vederla: su Dazn in streaming.

Quindi se volete guardare le bianconere contro le azzurre bisogna pagare un abbonamento a Dazn. Non sarà possibile invece vedere la partita gratis in tv visto che durante questa giornata la Rai trasmetterà il derby di Milano fra nerazzurre e rossonere.

Napoli vs Juventus precedenti

Se consideriamo i precedenti fra le due squadre nel campionato di calcio femminile non c’è storia: 4 vittorie della Juve nei 4 incontri disputati. Inoltre in tutte le partite fra queste due formazioni la vecchia signora ha sempre realizzato almeno 2 gol alle calciatrici napoletane.

Guardano al presente le cose vanno anche peggio per le azzurre, ferme a quota zero punti in questa stagione calcistica e quindi sempre battute. Il rischio di una retrocessione in Serie B donne è concerto e pensare di fare punti contro la Juve è davvero difficile. Tuttavia le ragazze allenate da Biagio Seno hanno almeno l’obbligo di provarci.

Napoli-Juve women news di formazione

Per questa partita mister Joe Montemurro può contare su quasi tutte giocatrici della Juventus prima squadra femminile. Infatti quasi tutte calciatrici si stanno allenando e dovrebbero essere a disposizione. Eccezion fatta per Rosucci che sta seguendo un piano di allenamento personalizzato per tornare a disposizione. In attacco quindi probabile conferma del tridente Thomas, Beerensteyn e Nystrom.

Nel Napoli femminile dovrebbe invece essere fra le titolari Giulia Giacobbo, autrice di una bellissima rete nell’ultima di campionato, perso lo stesso dalle partenopee contro il Pomigliano donne. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità di formazione. Arbitra la partita il signor Samuele Andreano di Prato.

Pronostico Napoli-Juve women

In base alle statistiche e alle nostre previsioni sull’incontro il punteggio è a favore della Juventus senza troppi dubbi. Le bianconere non possono permettersi di perdere punti dalla Roma capolista, se vogliono ancora sperare di vincere lo scudetto 2023-2024. E anche se il Napoli gioca in casa e ha un disperato bisogno di fare punti, la differenza tecnica fra le due squadra è troppo larga. Per questo ci aspettiamo una vittoria della squadra bianconera.

Pronostico Napoli-Juve women: 2