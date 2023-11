Inter femminile Milan è il big match della nona giornata di è Serie A donne, l’ultima del girone di andata prima della pausa per le partite della Nazionale donne. Nerazzurre e rossonere si affrontano nel primo derby della Madonnina stagionale. L’occasione è davvero speciale perché si gioca nel salotto buono dello sport milanese, l’Arena Civica Gianni Brera, un impianto storico che esiste da oltre 2 secoli e che si apre per la prima volta al calcio femminile. Ecco cosa aspettarsi dal match.

Dove vedere Inter femminile Milan

Partita : Inter-Milan

: Inter-Milan Dove si gioca : Arena Civica Gianni Brera (Milano)

: Data : 25 novembre

: 25 novembre Orario : 13:45

: 13:45 Dove vederla in Tv : diretta su RAI Sport

: diretta su RAI Sport Come vederla in streaming: su RAI Play e su Dazn.

In Rai sarà possibile vedere la partita gratis, in Tv e in streaming. Sul canale video Dsw calcio femminile trovi il pre partita. Mentre su Dazn l’evento è a pagamento.

Inter femminile Milan 2 squadre in crisi

Non è un derby di alto profilo. Le due squadre sono in forte crisi di risultati. Inter al quinto posto con 13 punti, il Milan ne ha quattro di meno e al momento è sesto. Non sarebbe nemmeno qualificato per la poule scudetto. Il Milan non vince da oltre un mese e a oggi ha conquistato vittorie solo contro Pomigliano e Napoli, le ultime in classifica. Gli ultimi due pareggi contro Sassuolo e Sampdoria sono costati l’esonero a Maurizio Ganz, dimissionato dopo quattro anni e mezzo di lavoro sulla panchina rossonera.

Al suo posto il tecnico della Primavera Davide Corti. Anche se dopo il derby, indipendentemente dal suo esito e approfittando della pausa, potrebbe arrivare il sostituto definitivo.

All’Inter women le cose non vanno certo molto meglio. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite per la squadra di Rita Guarino che al momento ha perso tutti gli scontri diretti l’ultimo dei quali contro la Juventus women in modo molto pesante.

Due squadre che sotto un certo punto sembrano essere ridimensionate anche da scelte non facili: quella del Milan femminile di rinunciare a Martina Piemonte, e la perdita di Chawinga per l’Inter, top scorer della scorsa stagione. Non è un caso che entrambe le squadre stiano affrontando una crisi che è di risultati soprattutto perché a mancare sono i gol.

Inter-Milan, precedenti e statistiche

La curiosità del derby di Milano è che nei 13 precedenti non c’è mai stato un pareggio. Nove vittorie del Milan e quattro dell’Inter, due delle quali nella regular season della scorsa stagione. Ma nella seconda parte del campionato, durante i playoff, il Milan ha conquistato entrambi i successi: compreso l’ultimo. I precedenti si riferiscono a dieci partite di campionato e tre di Coppa Italia sempre caratterizzati da un gran numero di gol. Due vittorie delle rossonere nello scontro a eliminazione diretta del 2019 (1-4) e del 2021 (4-2), quando le rossonere ribaltarono la vittoria dell’Inter nella gara d’andata e si qualificarono per la finale, perdendo il trofeo contro la Roma.

Inter femminile Milan, il pronostico

In una partita del genere tutto può accadere. Il pronostico tradizionalmente sfugge qualsiasi previsione e la situazione dal punto di vista emotivo, considerando la pesante sconfitta da cui è reduce l’Inter femminile e il cambio traumatico sulla panchina del Milan, apre a qualsiasi possibilità.

Tutto sommato, all’insegna del vecchio detto ‘meglio due feriti che un morto’, il risultato più plausibile è quello di un pareggio. Che per la verità risulterebbe piuttosto inutile ai fini di una rimonta in classifica per entrambe le squadre.

Pronostico Inter femminile Milan: X