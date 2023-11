L’Inter femminile crolla contro una Juve che torna a giocare a livelli altissimi. Sintesi della partita

Ci si attendeva una conferma dalla Juventus Women dopo la sconfitta in casa contro la Roma, dobbiamo dire che è autorevole.

Le bianconere infliggono cinque goal all’Inter in un derby d’Italia al femminile senza storia che la squadra nerazzurra – per altro – non ha mai vinto nemmeno una volta.

Juventus-Inter 5-0 cronaca della partita

É un monologo quello della squadra di Joe Montemurro nel 15esimo scontro diretto tra Inter e Juventus che si chiude con l’undicesima vittoria della squadra bianconera. La più ampia di sempre, un bis rispetto al 5-0 del girone di ritorno del 2020-21. É la terza volta che la Juve infligge cinque gol alla squadra nerazzurra. Ma questa vittoria si sottolinea anche per il gran numero di occasioni da gol che fin dall’inizio si trasformano in un dominio assoluto.

In pochi minuti, con tre tiri a rete, la Juve è già al sicuro. Dopo nemmeno un minuto

Arianna Caruso riceve un appoggio di Nystrom e insacca di sinistro. Dopo pochi secondi, giusto il tempo di un gran tiro di Beerensteyn che Durante mette in angolo, arriva il raddoppio con Julia Grosso: bella conclusione dal limite sulla quale Durante non arriva. Un grandissimo gol…

Tocca all’ex di turno Agnese Bonfantini accennare a una timida reazione che Peyraud-Magnin neutralizza: l’occasione migliore per l’Inter femminile è proprio su un’uscita a vuoto del portiere francese: ma Boattin sulla linea di porta salva. Cambiaghi al 41’ cerca una bella conclusione che esce di poco.

Dopo l’avvio dirompente la Juve gestisce e conclude a rete a ripetizione, con meno precisione: ma nel secondo tempo dilaga. Subito il gol di Thomas di testa, imbeccata da un calcio di punizione pennellato da Caruso. Timida reazione nerazzurra… e Thomas concede il bis, gran tiro di collo su appoggio di Garbino.

A confezionare la cinquina è Cristiana Girelli, appena entrata in campo. Prima si guadagna un calcio di rigore costringendo al fallo Simonetti. Poi lo trasforma. Ammirevole la dedizione dell’Inter che cerca fino all’ultimo il gol della bandiera: senza riuscirci.

In sintesi

I conti del match sono impietosi. Sedici tiri a reti della Juventus, cinque gol ma anche altrettanti interventi di Durante. Juventus che mantiene le distanze dalla Roma, vittoriosa a Sassuolo e prepara l’ultima sfida del girone d’andata sul campo del Napoli.

L’Inter si appresta a un derby di basso profilo contro un Milan messo anche peggio delle nerazzurre e reduce dal pareggio con la Sampdoria. Un match attesissimo che si giocherà all’Arena Civica, lo storico salotto buono dello sport milanese a due passi da Arco della Pace e Castello Sforzesco. Sarà questa la nuova e prestigiosissima sede di gioco dell’Inter femminile…