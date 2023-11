La Roma allunga a otto vittorie il suo percorso in Serie A vincendo senza sforzo a Sassuolo

Concedendosi qualche cambio in quella che era il quinto impegno ufficiale in due settimane, la Roma vince agilmente sul campo del Sassuolo e mantiene in perfetto equilibrio il suo cammino al vertice del campionato di Serie A femminile.

Nessun problema per la squadra di Alessandro Spugna con il Sassuolo forzato ad affrontare la sfida con qualche assenza.

Sassuolo-Roma 0-2

Nella Roma riposo per Ceasar, Di Guglielmo e Giacinti; ancora non disponibili Kramzar e Valdezate dopo gli infortuni rimediati in campo contro il Napoli. Avvio piacevole e vivace con un primo affondo di Beccari, neutralizzato da Korpela cui risponde tempestivamente Haavi che costringe Durand al primo vero intervento.

La Roma senza nemmeno troppo sforzo sblocca il risultato al 15’: Giugliano, di solito sempre provvidenziale in fase di assist, diventa stavolta la destinataria di un movimento eccellente di Bartoli, bravissima a liberarsi e a dettare l’ultimo passaggio per il numero #10 della Roma che non sbaglia. Quarto centro in altrettante partite tra campionato e Champions League per Giugliano in uno stato di forma davvero strepitoso.

Nella Roma si fa notare Latorre, molto ispirata alla ricerca del potenziale raddoppio. Giallorosse che non subiscono mai più di tanto e non perdono mai il controllo del match. Tante offensive e una superiorità netta che tuttavia non porta il raddoppio prima del 53’.

Conclusione di Haavi che scatena un rimpallo sul quale si avventa con molta prontezza Kumagai.

A salire in cattedra da qui alla fine è Durand: splendidi gli interventi del portiere neroverde a mantenere salva la porta su ripetuti tentativi di Haavi ma soprattutto di Greggi. I timidi tentativi del Sassuolo non portano nulla di concreto nemmeno dopo gli inserimenti di

Mella e Sabatino prima così come di Kullashi e Prugna poi.

La Roma chiude con un risultato all’inglese ma con una superiorità che va molto al di là del 2-0 che nel finale si conferma ancora una volta grazie a un intervento di Durand su Serturini e a una clamorosa palla gol fallita da Giacinti.

In sintesi

La Roma vince, Durand è l’eroe di giornata di una partita che la capolista domina senza se e senza ma. Giallorosse che mantengono le distanze dalla Juve e dalla Fiorentina, vittoriosa sul Como, prossima avversaria della capolista al Tre Fontane nel big match in programma alle 12.30 di domenica prossima. Per il Sassuolo il girone d’andata prima della pausa si chiude con lo scontro diretto contro la Sampdoria, reduce da un eccellente e meritatissimo pareggio in casa del Milan.