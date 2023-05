Vincendo l’ultima partita stagionale, il Milan rimette in equilibrio il bilancio stagionale delle stracittadine conquistando la terza piazza assoluta della Serie A femminile

Si decide nei minuti conclusivi il derby di Milano, il 14esimo di Serie A femminile con la vittoria del Milan grazie a un gol di Grimshaw.

Grazie a questa vittoria il Milan si conferma al terzo posto assoluto, proprio come lo scorso anno. L’Inter sul più bello perde l’occasione per togliersi una bella soddisfazione, ma anche per l’Inter, quinta alle spalle sia delle rossonere che della Fiorentina, esattamente come nella scorsa stagione.

Inter Women-Milan 0-1, Grimshaw decisiva

Un bel derby nonostante il gran caldo. Inter pericolosissima in avvio: Chawinga si invola in contropiede ma non trova la porta, impressionante la velocità dell’attaccante appena un pochino imprecisa nella conclusione. Bello il duello tra la punta interista e Laura Giuliani decisiva in almeno tre occasioni su Chawinga, ma anche su Merlo, molto brava nella girata a rete che trova puntuale la chiusura del portiere rossonero.

Piacevole anche il secondo tempo, Giuliani decisiva anche nella ripresa nel respingere una gran conclusione di Pandini. Il Milan, agendo di rimessa sblocca la partita. Azione personale di Grimshaw che ruba palla e sul’l’invito all’uscita di Durante imbuca il gol del vantaggio.

L’Inter si riversa in avanti, ancora pericolosissima Chawinga, sempre decisiva Giuliani con un intervento strepitoso: sfortunata invece Polli con la ribattuta che si stampa sulla traversa.

Il Milan chiude il campionato nel modo migliore e ristabilisce i valori dello scorso campionato vincendo il suo decimo derby in quattordici stracittadine giocate.

L’Inter registra una soddisfazione importante con la firma di Tabitha Chawinga da capocannoniere (23 gol), pur chiudendo senza gol l’ultima gara. Un ruolino di marca impressionante per l’attaccante del Mali che difficilmente resterà nel nostro campionato. Riconfermata invece anche per la prossima stagione Rita Guarino che ha già annunciato il suo rinnovo con l’Inter anche per la prossima stagione. Nelle altre partite di giornata da sottolineare la vittoria che vale la salvezza della Sampdoria sul Pomigliano e il rutilante successo della Juventus sulla Roma.