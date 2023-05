La Fiorentina chiude il suo campionato provvisoriamente al terzo posto grazie a una bella vittoria sulla Juventus

Fiorentina travolgente: quattro gol e una vittoria per chiudere con il segno positivo la stagione di Serie A femminile. Il tutto a danno di una Juventus decisamente giù di corda e in brusco calo fisico nel corso del secondo tempo.

In un finale di stagione senza motivazione per le bianconere, ormai certe del secondo posto e alle prese con un po’ di turnover per dare spazio a tutto il roster, può capitare. Ma certo, non succede spesso di vedere la Juve così tanto in difficoltà.

Fiorentina Femminile-Juventus Women, Juve in vantaggio

In una partita che non brilla per occasioni e opportunità da gol le squadre si studiano a lungo. Una uscita di Peyraud Magnin evita il peggio prima con una grande uscita su un pallone perfettamente prolungato da Mijatovic per Longo e poi su un’altra incursione estremamente insidiosa della stessa Longo. Ma al 36’ l’estremo francese capitola su una micidiale conclusione di Johansdottir, praticamente imparabile.

Il gol serve a risvegliare anche la Juventus che immediatamente crea un paio di occasioni. Brava Scroffenegger a neutralizzare una conclusione di Bonansea. Che al 42’ firma il pareggio: delizioso assist di tacco di Girelli che la libera per uno splendido tiro a giro. In un finale di primo tempo davvero imprevedibile, la Juve trova un insperato raddoppio… da azione di calcio d’angolo Beerensteyn trova lo spazio per una gran conclusione che piega le mani a Schroffenegger.

Fiorentina Femminile-Juventus Women 4-2

La spettacolare coda del primo tempo si prolunga per tutta la ripresa: che si apre subito con il pareggio viola. Azione bizzarra che Catena trascina fino all’area di rigore avversaria e tra un rimpallo e l’altro insacca lasciando a terra Peyraud Magnin.

Con il passare dei minuti la Juventus cala notevolmente ritmo e la Fiorentina ne approfitta, sfruttando anche una serie di incertezze della formazione di Montemurro. Al 57’ un erroraccio di Cafferata imbecca Johansdottir che firma la doppietta. Juventus davvero poco brillante e finale tutto di marca viola: su un intervento tardivo di Pedersen su Monnecchi arriva anche il calcio di rigore che fissa il risultato sul 4-2, trasformato da Boquete.

Si chiude così il campionato della Fiorentina, che domenica prossimo – ultimo turno di campionato – riposerà. Viola terze al momento. I conti andranno fatti dopo il derby tra Inter e Milan di sabato prossimo. Per la Juventus una sconfitta la quarta di questa stagione, che fa riflettere.

La squadra bianconera non aveva mai perso quattro partite in una stagione: e sabato chiuderà contro la Roma, magari nel tentativo di essere la prima a sconfiggere la nuova squadra campione. Sabato si gioca anche l’ultima sfida decisiva per la salvezza tra Pomigliano e Sampdoria, entrambe vincenti ieri, rispettivamente a Como e in casa contro il Parma, ormai retrocesso.