Finisce con una vittoria della Roma all’ultimo istante l’ultimo incontro casalingo della squadra campione d’Italia contro un’ottima Inter

Bella partita tra due squadre che interpretano la sfida non come un allenamento di fine stagione ma come una gara nella quale c’è ancora molto da dire e da giocare.

In particolare per l’Inter, reduce da un paio di prestazioni decisamente di alto livello, che sta cercando ostinatamente di concludere il campionato davanti al Milan che la prossima settimana affronterà nel derby che chiude il calendario.

Roma Femminile-Inter, buon primo tempo

Si gioca sotto la pioggia con l’Inter che accoglie la capolista e campione d’Italia con quello che viene definito il pasillo de honor, due file di drappello delle giocatrici ospite applaude la Roma che scende in campo. Bella immagine. Poi il minuto di silenzio per ricordare le vittime della drammatica alluvione in Emilia Romagna.

Temutissima – giustamente – nell’Inter il capocannoniere Tabitha Chawinga che si presenta subito pericolosamente con un gran contropiede.

In grande evidenza i due portieri. Da una parte la giovane Durante, tre splendidi interventi nel primo tempo uno dei quali davvero molto bello su un rasoterra di Serturini. Dall’altra Ceasar, di nuovo schierata tra le titolari, che respinge di piede un colpo di testa ravvicinato di Fordos su azione di calcio d’angolo.

Roma Femminile-Inter, 2-1

Secondo tempo bello almeno quanto il primo con la Roma subito pericolosa con Giacinti. Stop e girata a rete su appoggio di Haavi con la palla che finisce sul fondo davvero di un nulla. Inter che si conferma in ottima condizione: bellissima la combinazione che vede Karchouni cercare la profondità e Chawinga involarsi in un contropiede davvero splendido con la maliana che scarta anche l’uscita di Ceasar. Per l’attaccante nerazzurra e il 23esimo gol del suo primo campionato di Serie A.

La Roma non vuole certo chiudere con una sconfitta la sua stagione casalinga al Tre Fontane. Decisivi gli ingressi di Glionna e Giada Greggi, subito molto pericolosa con una gran botta dal limite. Palla alta. È Bartoli decisiva, il capitano insacca da pochi passi una palla ribattuta dalla difesa dell’Inter sulla prodezza di Durante.

La sfida a distanza tra il portiere dell’Inter e quello della Roma continua con un altro prodigioso intervento di Ceasar, semplicemente straordinaria su una gran conclusione ad effetto di Karchouni.

Il gol della vittoria arriva al 94’ e punisce in modo davvero severo un’ottima Inter. Traversone dalla destra che Sophie Roman Haug insacca con un colpo di testa davvero strepitoso, che anticipa la difesa e punisce Durante. Grande festa al termine del match con la premiazione ufficiale e la consegna del trofeo di campionesse d’Italia alla Roma, un trofeo già al sicuro da qualche settimana.

Da sottolineare il bel saluto dedicato dai tifosi giallorossi a Karina Wenninger che ha giocato la sua ultima partita a Roma prima del match che decreterà l’addio al calcio giocato in programma la prossima settimana con la Juventus.

Intanto verdetto decisivo nella poule salvezza con la retrocessione del Parma in Serie B. Sampdoria che vince e si giocherà la salvezza nell’ultimo turno a Pomigliano, vittorioso sul campo del Como.