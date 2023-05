L’Inter riparte da Rita Guarino, riconfermata per la terza stagione sulla panchina femminile dopo il quinto posto in Serie A

L’Inter femminile chiude la stagione di Serie A al quinto posto assoluto. Fatale la sconfitta nel derby contro il Milan. Una stagione di luci abbaglianti, a cominciare dai numeri straordinari di Tabitha Chawinga, pur con qualche aspetto sul quale lavorare.

Chiamata a dare continuità al progetto è Rita Guarino che resta al suo posto, riconfermata. In attesa di capire se e come l’Inter riuscirà a trattenere la straordinaria Chawinga che era in nerazzurro in prestito, e che sembra interessare davvero tanti colossi della Champions League.

Inter Women, si ricomincia da Rita Guarino

Da dove ricomincerà a lavorare il tecnico nerazzurro dopo la pausa estiva che coincide anche un attesissimo mondiale femminile? “Dovremo continuare a crescere. Sono certamente soddisfatta del percorso di maturazione che abbiamo conseguito quest’anno. Ma se guardiamo anche al derby perso, sabato vediamo una partita emblematica di quella che è stata la nostra stagione e in particolare questa poule scudetto. Spesso quest’anno abbiamo prodotto tanto gioco e molte occasioni ma non abbiamo portato a casa le vittorie che avremmo meritato. A volte anche per una nostra incapacità di segnare di più e di chiudere le partite. Ci servirà sicuramente una maggiore concretezza”.

Inter femminile un progetto che cresce

L’Inter punta su Guarino. Ma anche Guarino, che aveva vinto tutto con la Juventus, sta puntando molto sull’Inter: “È una società che crede in questo progetto e non posso non crederci io. Siamo di fronte a un club che sta investendo molto e che ci chiede di fare un ulteriore salto di qualità. Sicuramente rispetto allo scorso anno la mentalità è cresciuta. È chiaro che non siamo ancora una squadra matura ma siamo sulla strada giusta. Quindi mi prendo questa maturazione che ci consentirà di costruire con ancora maggiore attenzione le basi per il futuro. C’è margine di miglioramento, possiamo crescere ancora sotto molti punti di vista”.

Nazionale donne e il futuro di Rita Guarino

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile impegno nei quadri della Nazionale, ovviamente dopo i Mondiali: “Non c’è stato nessun contatto. Ho rinnovato con l’Inter e sono a completa disposizione di questo club che sta veramente investendo tempo e risorse” taglia corto Rita Guarino.

Quanto al futuro di Chawinga… “Quando hai una giocatrice con i suoi mezzi a disposizione cerchi di sfruttarla al meglio. Lei si è sempre fatta trovare pronta e disponibile, è una giocatrice che fa reparto da sola che riesce sempre a rompere gli equilibri di una squadra avversaria o di una partita. Per questo abbiamo prodotto un gioco spesso molto verticale, perché era quello che esaltava maggiormente le sue caratteristiche. Giocatrice per noi di grande importanza, splendido talento. Ragazza di grande generosità. Ha segnato tanti gol, sempre diversi, mai banali”.

Lascia invece Van de Grat la cui compagna ha da poco avuto la loro seconda bimba. Tornerà in Olanda probabilmente per diventare allenatrice.