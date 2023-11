Como Women-Pomigliano è l’anticipo del 9° turno in calendario al comunale di Seregno, alle ore 12.30 di sabato 25 novembre. Di fronte lariane reduci da due sconfitte consecutive e pantere, che hanno appena ottenuto la prima vittoria in campionato. Tuttavia in questo match ci si attende il riscatto del Como, ecco perché.

Dove guardare Como-Pomigliano

Partita: Como-Pomigliano

Dove si gioca: Stadio Ferruccio Trabattoni (Seregno, Milano)

Data: 25 novembre

Orario: 12:30

Partita in streaming: su Dazn.

Diretta del match in streaming quindi solo a pagamento su Dazn. Mentre analisi e tutte le ultime news sul calcio femminile le trovate gratis sul nostro canale Youtube.

Como Women-Pomigliano ultimi risultati

La splendida corsa del Como Femminile di Marco Bruzzano si è interrotta dopo sei partite di altissimo livello e quattro vittorie. I due scontri diretti contro la Juventus e la Fiorentina si sono conclusi con altrettante sconfitte e sei gol al passivo. Ma la squadra lariana resta una realtà assolutamente interessante e in grado di poter puntare per la prima volta nella sua storia, alla sua seconda stagione assoluta nel massimo campionato femminile, alla parte sinistra della classifica che vale l’accesso alla poule scudetto. Un risultato che sarebbe straordinario e molto al di sopra delle aspettative. Anche in considerazione del fatto che Inter e Milan sono in crisi, e alle prese con uno scontro diretto che potrebbe ulteriormente rallentarle.

Il Pomigliano ha conquistato contro il Napoli la sua prima vittoria stagionale ma resta in una posizione di classifica estremamente compromessa.

Como Women-Pomigliano, i precedenti

Tutti i precedenti tra lombarde e campane si riferiscono alla scorsa stagione, e dunque alle partite della regular season e della poule salvezza. Nonostante il Como si sia salvato con largo margine di anticipo è il Pomigliano femminile ad avere statistiche migliori: due le vittorie della squadra campana, tra le quali l’ultima, il 20 maggio, quando le lariane erano ormai al sicuro. Una vittoria che non bastò a garantire la salvezza alle Pantere poi costrette allo spareggio contro la Lazio.

Il Pomigliano tuttavia le due vittorie le ha ottenute entrambe proprio in trasferta, a Seregno. Un precedente che alimenta una speranza importante per la squadra campana che ha un bisogno disperato di punti.

Como Women-Pomigliano, il pronostico

Indipendentemente dai precedenti dello scorso anno, due vittorie del Pomigliano in trasferta, una del Como a Torre del Greco e un pareggio, il pronostico è sicuramente favorevole alle padrone di casa. Il motivo è semplice: fino a oggi hanno battuto tutte le squadre al di sotto di loro in classifica, tranne il Milan. Visto che il Pomigliano si trova di molto sotto le lariane e che quest’ultime sono in cerca di riscatto, questa sembra l’occasione perfetta per tornare alla vittoria.

Pronostico Como Women-Pomigliano: 1