Roma-Ajax si gioca giovedì 23 novembre ore 21 al Tre Fontane. La partita è valida per il secondo match dei gironi di Women’s Champions League 2023-24. La Roma arriva dallo splendido pareggio con il Bayern, mentre l’Ajax da una rotonda vittoria contro il Paris Saint Germain. Ecco cosa aspettarsi dal match.

Dove vedere Roma-Ajax di Champions

Partita : Roma-Ajax

: Roma-Ajax Dove si gioca : Stadio Tre Fontane (Roma)

: Stadio Tre Fontane (Roma) Data : 23 novembre

: 23 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Come vederla in streaming: in esclusiva su Dazn.

La partita non sarà trasmessa gratis in Tv, ma servirà pagare un abbonamento a Dazn per guardarla in diretta streaming. Arbitra la slovacca Miroslava Migalova.

Roma-Ajax, la situazione delle squadre

Per le giocatrici della Roma si può parlare di momento magico fin da inizio stagione. Non una sconfitta per la squadra di Alessandro Spugna che, a parte il pareggio in rimonta di Monaco di Baviera, ha vinto tutte le partite giocate: 12 risultati utili, con 11 vittorie. L’ultima contro il Sassuolo nel turno di campionato di domenica scorsa. L’allenatore giallorosso ha a disposizione la rosa al completo per l’incontro. Uniche incertezze per il gioiellino Zara Kramzar e la spagnola Valdizete, acciaccate ma al lavoro con la squadra.

Anche il cammino dell’Ajax femminile è notevole: con qualche pausa. La squadra di Amsterdam alla prima uscita ufficiale ha perso il primo trofeo stagionale, la Supercoppa olandese, battuta 5-2 dal Twente. E dopo un pareggio interno con il Telstar domenica è arrivata anche la prima sconfitta stagionale in campionato. Di nuovo contro il Twente, capolista del torneo olandese.

Il modello Ajax femminile

L’Ajax, tre titoli – l’ultimo lo scorso anno – e cinque coppe nazionali – è il perfetto modello olandese. Una squadra ricca. Che non spreca. Le giocatrici dell’Ajax sono soprannominate le figlie degli dei, se vuoi sapere perché guarda il video di approfondimento tratto dal nostro canale Youtube.

Quella olandese è una società che investe molto a livello giovanile e che lo scorso anno ha promosso alla prima squadra il tecnico del talenteam, Suzanne Bakker: che alla prima stagione ha conquistato immediatamente il suo primo trofeo importante. Alle spalle del progetto c’è un’altra donna straordinaria: Daphne Koster, general manager del club da quasi sette anni. Giocatrice simbolo del calcio olandese per molti anni, ha creato molto di quello che è il club oggi sotto l’aspetto tecnico, organizzativo e sportivo.

La squadra di fatto è quasi la stessa dello scorso anno: con un paio di inserimenti di giocatrici svincolate e tante giovani di grande livello. Su tutte Lily Yohannes, talento americano di soli 16 anni che si sta affacciando sempre più spesso alla prima squadra tra le titolari. L’unica straniera. Le giocatrici sono tutte olandesi. Le stelle sono Spitse, Hoekstra, Grant, Sabajo.

Roma-Ajax, precedenti e pronostico

Roma e Ajax non si sono mai affrontate in un match ufficiale di coppa. Per le campionesse d’Italia è l’esordio notturno al Tre Fontane che inaugura il suo impianto di illuminazione, una condizione necessaria imposta dalla UEFA per rendere il campo omologabile per le partite internazionali.

Per una squadra come quella giallorossa che si sta dimostrando superlativa soprattutto nelle occasioni che contano il pronostico non può che essere favorevole. Quindi la previsione per questo incontro è la vittoria dell’AS Roma donne.

Pronostico 1