Sampdoria-Juventus femminile. Posticipo 6a giornata Serie A donne 2022-23

Sampdoria contro Juventus women, Serie a femminile 2022/2023. Quando gioca la Juve donne in campionato. Probabili formazioni e previsioni.

Sampdoria women vs Juventus femminile, è la partita che chiude la sesta giornata di Serie A donne. Come da calendario si gioca domenica 16 ottobre in casa della squadra ligure. Arbitro della partita è il signor Adalberto Fiero di Pistoia. Gli assistenti designati sono invece Fabrizio Aniello Ricciardi e Markiyan Voytyuk di Ancona. Ma vediamo come arrivano le due squadre alla partita, dalle statistiche alle ultime sulle formazioni e poi a che ora si gioca e come vederla.

Vedi anche: Serie a femminile 2022-23 partite

Sampdoria-Juve femminile precedenti

In base alle statistiche le due squadre si sono affrontate solamente due volte in Serie A donne, visto che le blucerchiate sono solo al secondo anno di partecipazione al massimo campionato di calcio. In entrambi i casi ha vinto la Juventus women.

Nella prima partita giocata il 5 novembre 2021 la Juve vinse 1-0 con gol di Valentina Cernoia. Mentre nel secondo incrocio, il 4 aprile 2022, le bianconere vinsero 3-1, grazie alle reti di Cristina Girelli, Barbara Bonansea e Arianna Caruso. Tuttavia questa volta il pronostico appare meno scontato rispetto al passato.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Formazione Sampdoria femminile

Per la Sampdoria femminile mister Cincotta cercherà di preparare al meglio la partita contro le campionesse d’Italia in carica. A sorpresa la sua squadra si trova a soli due punti dalla Juve in classifica (9 contro 11 delle avversarie).

Per provare a vincere e a superarle in classifica, questa la formazione che potrebbe schierare (modulo 4-3-3): Tampieri, Giordano, Pisani, Spinelli, Oliviero, Cuschieri, Conc, Baldi, Rincon, Tarenzi, Gago.

Formazione Juventus women

La squadra bianconera invece deve fare i conti con le tante calciatrici rientrate dagli impegni con le nazionali. Ad esempio Rosucci, Boattin e Caruso hanno partecipato alla partita dell’Italia donne contro il Brasile. Stesso discorso vale per le calciatrici straniere della formazione della prima squadra della Juve donne. Tuttavia Montemurro può contare su una rosa ampia, quindi potrebbe scegliere anche un leggero turnover, senza però sottovalutare le doriane che meritano grande rispetto visto che fino ad ora hanno raccolto 9 punti in classifica.

Questa la probabile formazione della Juventus femminile per questa partita di campionato (modulo 4-3-3): Peyraud Magnin, Nilden, Sembrant, Salvai, Boattin, Pedersen, Grosso, Gunnarsdottir, Girelli, Cantore, Beerensteyn.

Dove vedere Sampdoria Juve femminile in Tv

La partita fra le bianconere e le blucerchiate, in programma domenica 16 ottobre ore 14:30, si potrà guardare in diretta streaming a pagamento su Dazn, TimVision e Juventus Tv. Non sarà invece possibile vedere l’incontro gratis in televisione.

Vedi anche le altre partite della sesta giornata di Serie A donne: