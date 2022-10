Inter Women-Milan Femminile, il Derby della Madonnina gratis in TV

L’Inter donne vuole proseguire la corsa scudetto, mentre il Milan femminile cerca continuità. Probabili formazioni, e dove vedere la partita.

Inter–Milan è sicuramente la partita più affascinate di questo turno di Serie A Femminile: nel Derby della Madonnina ci si giocheranno infatti tre punti importanti per le zone più nobili della classifica.

In attesa del match, vediamo probabili formazioni, pronostico e dove vedere la sfida.

Probabili formazioni Inter-Milan femminile

Non ci sono squalifiche tra le fila di Inter Women e Milan Femminile, quindi sia Guarino che Ganz dovrebbero poter contare sulle rispettive intere rose.

Le nerazzurre dovrebbero dunque scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Durante tra i pali, Van der Gragt e Kristjansdottir a dirigere la difesa con Merlo e Sonstevold sulle fasce, Santi, Mihashi e Karchouni a dirigere i lavori in mezzo al campo con un terzo elemento (tante le giocatrici in lizza) e Chawinga, Bonetti e Ajara in avanti.

Non dovrebbero esserci invece grandi novità dall’altra parte, con le rossonere che potrebbero anche essere confermate in toto dopo l’ottima vittoria sulla Sampdoria ottenuta prima della pausa. Nel 3-4-3 spazio dunque a Giuliani tra i pali con Arnadottir, Fusetti e Mesjasz a sua protezione. in mezzo Grimshaw e Kamila Dubcova a gestire con Andersen e Bergamaschi sulle corsie. Completa la squadra il tridente Thomas–Asllani–Adami. Per il centrocampo occhio comunque a Vigilucci, mentre in attacco scalpita Piemonte.

Queste, dunque, le probabili formazioni per il Derby della Madonnina femminile.

INTER (4-3-3): Durante; Sonstevold; Van der Gragt, Kristjansdottir, Merlo; Mihashi, Santi, Karchouni; Ajara, Bonetti, Chawinga. All.: Guarino

MILAN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Andersen, Grimshaw, Dubcova, Bergamaschi; Thomas, Asllani, Adami. All.: Ganz

Pronostico Inter Women-Milan Femminile

I derby sono sempre partite molto particolari, quindi fare un pronostico risulta estremamente difficile.

L’Inter femminile è sicuramente partita fortissima, ma dopo un avvio difficile anche il Milan Women ha trovato una certa continuità e cerca ora di mantenerla. Un pareggio tutto sommato potrebbe essere un buon risultato per entrambe le squadre, ma può davvero succedere di tutto.

Dove si vede Inter-Milan femminile

Inter Women–Milan Femminile sarà disponibile non solo su TIMvision, ma anche gratuitamente in TV su La7 e in streaming su La7.it.