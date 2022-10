Sassuolo vs Roma femminile Serie A 2022/23. A che ora si gioca

Sassuolo-Roma femminile, partita valida per 6a giornata di Serie A donne. Dove si gioca il match di calcio femminile. Biglietti e ultime di formazione.

Sassuolo women contro AS Roma femminile, è una delle partite più importanti del sesto turno di serie A donne. Domenica 16 ottobre 2022, saranno di fronte la squadra giallorossa seconda in classifica e quella neroverde, attualmente all’ultimo posto.

Vediamo allora precedenti, probabili formazioni e previsioni di questo incontro non scontato come la classifica lascerebbe pensare.

Quando si gioca Sassuolo contro Roma women

La partita di campionato femminile è in calendario domenica 16 ottobre alle 12:30. Si tratta quindi del tipico orario del pranzo domenicale, che stavolta verrà accompagnato da questo match. E’ la squadra emiliana ad ospitare l’incontro, che si giocherà quindi presso lo Stadio Ricci. Per assistere all’incontro i tifosi possono acquistare il biglietto al costo di 5 euro presso la biglietteria dell’impianto sportivo.

Sassuolo-Roma donne statistiche e precedenti

Fino a questo momento le due squadre si sono affrontate 8 volte nel massimo campionato di calcio femminile. Per ben 6 volte hanno vinto le giallorosse, mentre nei restanti due confronti c’è stato un pareggio e una vittoria del Sassuolo donne. L’ultimo incontro fra queste due squadre risale 26 marzo 2022, quando la squadra allenata da Spugna vinse con il risultato di 3-0 in casa delle emiliane.

I dati statistici e la differenza di classifica fra le due squadre rendono il pronostico favorevole alla Roma, che però non deve sottovalutare l’avversario.

Formazioni Sassuolo calcio femminile-AS Roma

Per quanto riguarda le giocatrici del Sassuolo che potrebbero scendere in campo, mister Piovani dovrebbe affidarsi ad alcune certezze in avanti: Clelland e Bragonzi su tutte. Per il resto questo il probabile 11 di partenza nel match contro la Roma (modulo 4-3-3): Kresche, Filangeri, Nowak, Pieidrup, Philtjens, Pondini, Jane, Bellucci, Clelland, Tomaselli, Bragonzi.

Nella Roma invece dovrebbe essere confermata quasi in blocco la squadra che prima della sosta per la nazionale, ha vinto l’ultima partita in Serie A. Quindi ecco la probabile formazione giallorossa (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Minami, Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi, Lazaro, Giacinti.

Roma femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Sassuolo-Roma femminile

La gara di domenica 16 ottobre ore 12:30, si potrà guardare in diretta streaming solo pagando un abbonamento. Infatti verrà trasmessa su TimVision, mentre non si potrà vedere in tv visto che La7 trasmetterà un altro incontro durante questa giornata di Serie A femminile.

Vedi anche: Quanto costa guardare il calcio in Tv e chi conviene di più