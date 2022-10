Pomigliano Femminile-Fiorentina Women’s, riparte la Serie A donne

Pomigliano Vs Fiorentina nella partita valida per la sesta giornata di Serie A. Giocatrici chiave, pronostico, quando si gioca e dove vederla.

Pomigliano Femminile–Fiorentina Women’s apre il nuovo turno della Serie A donne: la partita del Gobbato sarà infatti la prima della sesta giornata di campionato.

Vediamo dunque le ultime news, le curiosità e dove vedere il match.

Pomigliano-Fiorentina femminile, giocatrici chiave

Nonostante la classifica deficitaria del Pomigliano, Taty (abbreviazione di Tatiely Cristina Sena das Neves) si è già messa in mostra segnando ben tre reti in cinque gare, un bottino decisamente importante soprattutto in relazione ai gol totali della formazione campana (quattro). Senza dubbio, dunque, il “nemico pubblico numero uno” per la Fiorentina è lei.

Dall’altra parte occhio invece a Kajan, capocannoniera della Viola con tre gol, ma anche a Catena (due) e alla rediviva Sabatino, tornata al gol durante l’ultimo turno di campionato. La formazione toscana, comunque, dispone di svariate bocche da fuoco, quindi la retroguardia delle Pantere dovrà prestare enorme attenzione.

Nuovo allenatore Pomigliano Femminile

Grande curiosità per vedere all’opera il Pomigliano femminile dopo il cambio di allenatore: Nicola Romaniello è infatti stato esonerato dopo la sconfitta contro la Juventus Women e al suo posto è stato promosso il suo ormai ex vice, vale a dire Gerardo Alfano.

Pronostico Pomigliano-Fiorentina femminile

La posizione di classifica e il rendimento mostrato sin qui non lasciano molto spazio all’immaginazione: la Fiorentina femminile si presenta a questa sfida da seconda forza del campionato con quattro vittorie e una sola sconfitta (2-1 in casa della Roma), dieci gol fatti e cinque subiti, il Pomigliano donne sin qui ha invece racimolato appena un punto, quest’ultimo frutto del pareggio contro il Como Women, segnando (come già detto) solo quattro reti e incassandone ben quindici.

Chiaro dunque che la squadra di coach Panico si presenti alla partita come assoluta favorita dal pronostico.

Quando si gioca e dove vedere Pomigliano-Fiorentina donne

La partita tra Pomigliano Femminile e Fiorentina Women’s si disputerà sabato 15 ottobre alle ore 12.30.

Il match sarà un’esclusiva TIMvision, quindi per poterla vedere sarà necessario un abbonamento alla piattaforma.