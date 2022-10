Como Women-Parma femminile, servono punti per il rilancio in classifica

Il Como femminile ospita il Parma donne in una partita importante per la corsa alla salvezza. Probabili formazioni, quando si gioca e dove vederla.

Como Women–Parma femminile è un’altra delle partite in programma nel sabato di campionato di Serie A donne.

Andiamo a vedere quando e dove si gioca, dove vedere il match, probabili formazioni e pronostico.

Quando e dove si gioca Como-Parma femminile

Como–Parma donne si giocherà sabato 15 ottobre alle ore 14.30 allo stadio Ferruccio.

Streaming Como-Parma femminile

La partita tra il Como Women e il Parma femminile sarà un’esclusiva di TIMvision, quindi sarà in streaming in abbonamento e non sarà disponibile gratuitamente.

Vedi anche: calendario partite Serie A

Probabili formazioni Como Women-Parma donne

Né il Como né il Parma hanno assenze dovute a squalifiche, quindi (salvo infortuni al momento non noti) dovrebbero poter scendere in campo con la miglior formazione possibile.

De La Fuente (che torna in panchina dopo un turno di stop causa espulsione) ha in Chiara Beccari, Greta Di Luzio e Vivien Beil elementi importanti per il proprio attacco: qualora dovesse essere confermato il 4-3-3, potrebbero magari giocare tutte insieme. Korenciova difenderà invece la porta, con Cecotti, Brenn, Kravets, Lipman e Borini in lotta per quattro maglie totali in difesa. Hilaj e Picchi sono nomi buoni per il centrocampo.

Santoro, Marchao, Cox e Jelencic dovrebbero costituire il quartetto difensivo del 4-2-3-1 del Parma femminile che, ovviamente, schiererà Capelletti in porta. Benoit, Farrelly ed Heroum rimangono colonne del centrocampo, Martinovic–Pirone–Cambiaghi potrebbe invece rappresentare un tridente decisamente fastidioso per la retroguardia del Como.

Parma femminile, giocatrici e allenatore. La rosa del Parma donne

Pronostico Como-Parma femminile

La partita tra Como e Parma è senza dubbio importantissima per entrambe le squadre: le lariane arrivano infatti alla sfida con un solo punto racimolato, mentre le ducali ne hanno appena uno in più.

Il Parma sulla carta sembra avere forse un po’ più di qualità, ma il Como giocherà in casa e le motivazioni saranno altissime da entrambe le parti. La formazione emiliana, comunque, appare in leggero vantaggio.