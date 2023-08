Nazionale donne, perché è ancora senza CT? Nomi nuovo CT Italia femminile: ipotesi, previsioni e cosa vogliono i tifosi.

Nazionale femminile il nuovo CT non è ancora stato nominato, a distanza di oltre 20 giorni dalla disastrosa eliminazione dell’Italia dal Mondiale 2023, che ha portato alle dimissioni anticipate di Milena Bertolini rispetto alla scadenza del suo mandato. Tuttavia finora la FIGC non ha ancora trovato un sostituto per la nazionale di calcio donne e questo rischia di diventare un serio problema, visto che le azzurre torneranno in campo a fine settembre per la Nations League.

Ma perché l’allenatore della Nazionale femminile ancora non c’è? Quali sono i candidati a prendere il posto della Bertolini e cosa si aspettano i tifosi? Ne parliamo in questo articolo che fa il punto della situazione.

Chi sarà il nuovo CT della nazionale femminile?

Al momento nulla è ancora deciso, la FIGC italiana è alla ricerca del nuovo allenatore dell’Italia calcio femminile, ma sembra non avere alcuna fretta. Fra i nomi che sono stati fatti dalla stampa, come nuovo CT della nazionale donne, su tutti è emerso quello di Roberto Donadoni, ex calciatore e allenatore della nazionale di calcio maschile e del Bologna in Serie A.

La scelta di un CT uomo potrebbe essere una soluzione giunta per infondere fiducia alle giocatrici della nazionale calcio femminile apparse poco convinte dalle scelte della Bertolini durante il campionato mondiale 2023. Tuttavia anche se Donadoni ha aperto a questa possibilità, contatti concreti al momento non ci sono stati con la federazione, e altri candidati non se ne vedono ad oggi. Quindi, a meno di un mese dalla prossima partita della nazionale femminile ovvero ovvero contro la Svizzera, l’Italia non ha un allenatore. E questo rappresenta un grosso problema per le azzurre.

Nazionale femminile il nuovo ct cosa pensano i tifosi

In attesa di capire se sarà Donadoni il nuovo CT delle azzurre o se invece sarà qualcun altro, magari una donna, vediamo cosa pensano i tifosi tramite i commenti che abbiamo ricevuto sul nostro canale Youtube Dsw calcio femminile e sulla nostra pagina Facebook.

In molti pensano che la Bertolini non abbia dato un gioco alla nazionale e che ora la squadra non si possa permettere di fare brutte figure anche in Nations League. Per questo servono candidati di livello. Uno dei nomi fatti dai supporter per il ruolo di nuovo CT è quello di Patrizia Panico, ex allenatrice della Fiorentina femminile. Altri invece indicano il nome di Gianpiero Piovani, attuale tecnico del Sassuolo donne.

Ma a essere onesti, a nostro avviso nessuno di questi sembra avere quel profilo di alto livello di cui la nazionale femminile avrebbe bisogno in questo momento. Qualcuno con esperienza internazionale e personalità alla Luciano Spalletti, come è stato deciso per la nazionale maschile.

Nazionale femminile il nuovo ct può arrivare da un club?

E se il nuovo CT azzurro fosse un allenatore già impegnato in un club di Serie A donne? A dispetto di quanto pensano in molti, la cosa sarebbe possibile e permetterebbe di scegliere fra mister di altissimo livello senza obbligarli ad abbandonare il ruolo ricoperto, visto che il doppio impegno sarebbe conciliabile. Alcuni esempi? Alessandro Spugna mister della Roma femminile campione d’Italia oppure Joe Montemurro, allenatore della Juventus women, tanto per fare degli esempi di tecnici preparati e vincenti.

Queste tutte le ipotesi e le possibilità per il nuovo CT della nazionale femminile. Il tempo stringe e ci auguriamo che la federazione italiana non perda altro tempo visto che la selezione italiana donne ha bisogno al più presto di una guida autorevole.

