Inter femminile Vs AS Roma Serie A donne 2022/23. Orario e canale Tv

Inter femminile contro la Roma donne è la partita che apre l’ottava giornata giornata di serie A. Formazioni, statistiche quando giocano, biglietti e come guardarla.

Sono due i big match di questo turno della serie A donne: Inter contro la Roma e la Juve contro la Fiorentina. In entrambi i casi in palio ci sono: la vetta della classifica, i tre punti e lo scudetto. Parliamo intanto del match tra le nerazzurre e le capitoline.

Quando si gioca Inter-Roma femminile

Sabato 29 ottobre 2022 la squadra di Rita Guarino ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni le giallorosse di Spugna alle ore 14:30. I biglietti sono in vendita a partire da 6,50 euro online, sul sito internet Ticketmaster.it.

Si tratta del quinto incontro tra le due squadre, l’ultimo è stato vinto dalla As Roma femminile con un secco 2-0. Mentre negli altri 4 precedenti l’Inter ha vinto una sola volta (1-0 il 16 ottobre 2021), pareggiato 1 volta e perso gli altri due confronti. Insomma, a giudicare dalle statistiche la favorita per questo incontro sembra la squadra giallorossa, ma la classifica dimostra che c’è equilibrio.

Inter femminile Formazione e condizioni delle giocatrici

Le nerazzurre hanno perso il primato in classifica dopo il pareggio contro il Sassuolo donne e attualmente si trovano ad un punto di differenza dalle capolista As Roma e Fiorentina Women’s. Tuttavia è presto per fare pronostici visto che alla fine del campionato di calcio femminile mancano 11 partite.

L’inter donne si presenta al match più riposata rispetto ad una Roma che ha giocato e vinto la partita di Champions League contro il St.Polten. La formazione in campo delle nerazzurre contro le giallorosse può contare su Elisa Polli e Tabitha Chawinga, due delle attaccanti che hanno realizzato più gol in campionato (rispettivamente 7 e 6) e che guideranno la squadra anche questa volta salvo sorprese.

Vedi anche: Giocatrici Inter femminile 2022-2023

As Roma femminile Formazione

La Roma femminile non ha perso una partita da inizio campionato, ma ha vinto a fatica contro il Como Donne nell’ultima di Serie A. Mister Alessandro Spugna dopo la vittoria in Champions dovrà necessariamente lavorare sui cambi per gestire le energie, visto i tanti impegni ravvicinati.

L’aspetto positivo è che al momento non ci sono indisponibili fra le giocatrici della Roma. Potrebbe partire titolare Paloma Lazaro, subentrata nella partita di Champions e autrice di un gol decisivo. Quindi visto che non ha giocato molti minuti in coppa per lei potrebbe esserci una maglia da titolare in campionato, magari al fianco della bomber della nazionale italiana Giacinti.

Dove vedere l’Inter Femminile contro la Roma

Questa è l’unica partita che potete vedere in diretta gratuita in Tv, su La7 a partite dalla ore 14:30 di sabato 29 ottobre 2022. Ma chi è possesso di un abbonamento alle pay Tv di Dazn e TimVision potrà seguire la partita anche qui in streaming.