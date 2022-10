Como Women-Sassuolo Femminile 2022. Orario partita e come vederla

Il Como femminile gioca contro il Sassuolo Women per trovare punti salvezza. Probabili formazioni, ultime notizie e come vedere la partita.

Como Women-Sassuolo Femminile è una delle due partite che chiude l’ottava giornata della Serie A donne.Vediamo dunque ultime notizie, probabili formazioni e dove e quando vedere il match.

Ultimi risultati Como femminile e Sassuolo donne

Sia il Como Women che il Sassuolo Femminile hanno cominciato male questo campionato: le neroverdi non hanno infatti ancora trovato la prima vittoria e sono ferme a due punti in sette gare, mentre le lariane di recente hanno trovato il successo sul Parma Women e sono al momento a quattro punti.

Incamerare tre punti sarebbe dunque importantissimo per entrambe.

Como-Sassuolo femminile, probabili formazioni

Né il Como donne né il Sassuolo women hanno a che fare con squalifiche, quindi salvo infortuni dell’ultimo minuto entrambi gli allenatori potranno contare su tutte le proprie calciatrici.

Il Como Women, dopo l’ultima gagliarda prova offerta contro la As Roma femminile, potrebbe continuare sulla via del 4-3-3. La buona prestazione di Beretta tra i pali potrebbe garantirle la conferma, con Cecotti, Brenn, Kravets, Lipman, Borini e Rizzon in lotta per una maglia in difesa. A centrocampo Hilaj, Karlernäs e Picchi, con Pavan, Beccari, Di Luzio e Kubassova per un posto in avanti.

Kresche tra i pali, Filangeri, Dongus, Gram e Philtjens in difesa, Nagy, Jane, Bellucci e Pondini a centrocampo e il tandem Monterubbiano–Goldoni in avanti: questa la formazione del Sassuolo uscita con un ottimo punto dalla partita contro l’Inter della scorsa settimana. Probabile dunque che Piovani non vi si discosti più di tanto, anche se giocatrici come Clelland difficilmente restano a lungo in panchina.

Quando si gioca e dove vedere Como femminile vs Sassuolo Women

Como-Sassuolo si giocherà domenica 30 ottobre alle ore 14.30 al Ferruccio Trabattoni di Seregno.

Questa partita di calcio femminile sarà un’esclusiva TIMvision, quindi per vederla sarà necessario un abbonamento alla piattaforma. Per seguire solo i risultati Vi basta collegarvi al canale Calcio femminile di Donne sul Web dove trovate tutte le partite