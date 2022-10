Roma-Como femminile, le giallorosse vincono a fatica

La Roma femminile strappa un 1-0 contro il Como Women. Cronaca e tabellino della partita di Serie A donne.

La Roma femminile trova la vittoria contro il Como Women, ma che fatica per le ragazze di Spugna! Le giallorosse si sono infatti imposte per 1-0 al termine di una partita rivelatasi sicuramente non semplice.

Vediamo cronaca e tabellino del match di Serie A femminile.

Roma-Como femminile, primo tempo

La prima frazione di match è decisamente equilibrata e anche piuttosto bloccata. A tenere il pallino del gioco è la Roma donne, ma il Como femminile non demorde e rischia anche di andare avanti.

Al 45′ si contano infatti sostanzialmente due occasioni, una per parte: per le giallorosse è Glionna ad andare vicina al gol, calciando però di poco alto sulla traversa dopo un errore di Lipman, per le comasche c’è invece da registrare una conclusione di Beccari che impegna Lind.

Roma-Como femminile, secondo tempo

Nella ripresa la Roma femminile inizia a spingere molto di più, ma sulla sua strada c’è una monumentale Beretta: al 54′ il portiere salva prima su Serturini (con l’aiuto del palo) e poi sulla botta quasi a botta sicura di Lazaro, mentre al 61′ devia sulla traversa una conclusione di Giacinti.

Al 66′ un’altra colossale chance non concretizzata dalle capitoline, con Beil che salva sulla linea su una conclusione in mischia di Haavi. Pochi minuti dopo, però, la pressione giallorossa si concretizza: cross basso dalla destra di Glionna, Giacinti si fionda sul pallone e insacca con un facile tap-in.

La sfida, nonostante una buona occasione nel recupero di Cicotti (ancora bravissima Beretta nell’occasione) si concluderà sull’1-0.

In attesa della partita dell’Inter, la Roma vola dunque in vetta alla classifica. Il Como, invece, rimane a quota quattro punti.

Tabellino Roma-Como Women 1-0

ROMA (3-5-2): Lind; Minami, Linari, Kollmats; Serturini (56′ Haavi), Giugliano, Andressa (85′ Ciccotti), Cinotti (63′ Greggi), Landstrom (63′ Bartoli); Glionna, Lazaro (56′ Giacinti). All.: Spugna

COMO (4-3-3): Beretta; Cecotti, Hilaj, Lipman, Borini; Karlenas, Pastrenge (61′ Beil), Picchi (78′ Carravetta); Pavan (61′ Di Luzio), Kubassova (78′ Rigaglia), Beccari. All.: De la Fuente

RETI: 72′ Giacinti