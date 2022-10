Dove vedere Juventus femminile Fiorentina. Partita di Serie A 2022/23

La Juventus femminile contro la capolista Fiorentina Women’s nell’ottava del campionato. Quando si gioca, arbitro, biglietti e come vedere la Juve contro le Viola.

La Juve contro la Fiorentina è costretta a vincere per recuperare punti. Le bianconere campionesse in carica, dopo il pari contro il Sassuolo e la sconfitta contro il Milan femminile della settima giornata del campionato di serie A, sono quarte in classifica.

Vediamo quindi a che ora si gioca, dove vedere la Juve donne contro le ragazze di Patrizia Panico oltre a statistiche, previsioni e probabili formazioni.

Juventus Woman Vs Fiorentina, dove e a che ora vederle

La partita si terrà domenica 30 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso il centro sportivo di Vinovo (Torino). Arbitra l’incontro il signor Simone Biffi, della sezione di Treviglio.

Per acquistare i biglietti, trovate tutte le informazioni sul sito della Juventus Fc, mentre per guardarla in streaming dovete essere abbonati a TimVision, DAZN o Juventus Tv. Se invece vi interessano solo i risultati, questi li trovate subito sul canale calcio femminile di Donne sul Web.

Juventus femminile-Fiorentina probabili formazioni

Dopo la partita di Champions pareggiata contro il Lione, le ragazze di Montemurro si preparano a scendere in campo per questa partita, con alcuni dubbi di formazione. In particolare potrebbe esserci l’assenza della centrocampista danese Pedersen, uscita anzitempo nella partita di coppa per problemi fisici.

Tuttavia nonostante la stanchezza degli impegni ravvicinati, l’allenatore della Juve donne potrà lavorare sui cambi garantiti dall’ampia rosa di giocatrici a disposizione. Infatti, se la danese è in dubbio il resto della squadra è disponibile, inclusa l’ormai ristabilita Sara Gama.

Per quanto riguarda la Fiorentina women’s molto probabilmente scenderanno in campo le stesse viste nell’ultimo incontro giocato in campionato. Quindi l’allenatrice Panico in attacco dovrebbe schierare Sabatino supportata da Mijatovic e Boquete.

Previsioni e statistiche Juve donne-Fiorentina

Juve e Fiorentina si sono incontrate ben 10 volte in Serie A, l’ultima partita risale allo scorso gennaio 2022 ed è finito in pareggio. Ma le statistiche nel calcio Donne oggi servono a poco se parliamo di Serie A. La Fiorentina infatti, lo scorso anno ha giocato un pessimo campionato ma ora si trova prima in classifica, mentre le campionesse in carica sono a quattro lunghezze dalla vetta.

Tutto ciò è dovuto al livello delle nostre squadre femminili decisamente più competitive rispetto al precedente campionato. Pertanto è difficile fare previsioni solo il campo potrà dire se la Juventus femminile uscirà vincente dalla sfida contro la Fiorentina Women’s, nonostante i bookmaker la diano favorita. Ma l’ultima parola spetta al campo e la partita si preannuncia combattuta.