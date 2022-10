Pomigliano Vs Milan femminile 2022/23. Partita in streaming. Data orario

Pomigliano Women contro Milan femminile partita serie A donne ottavo turno. Quando giocano e come guardarle in streaming.

Il Pomigliano donne contro il Milan femminile è il secondo anticipo dell’ottava giornata della serie A donne. In contemporanea ci sarà il big match tra Inter e Roma. Vediamo le formazioni, a che ora giocano le campane contro le milanesi di Ganz e dove vedere questa partita di calcio femminile.

Pomigliano Vs Milan statistiche

I numeri dei precedenti tra queste due squadre sono irrilevanti. Ci sono solo due partite giocate nella stagione 2021-2022 e tutte e due vinte dal Milan femminile. Il Pomigliano è al suo secondo anno della massima serie di calcio donne, quindi le statistiche non ci danno indicazioni utili per fare previsioni.

Tuttavia dobbiamo considerare l’attuale posizione in classifica delle due squadre. Il Pomigliano è a 14 lunghezze dalla vetta su sette partite giocate, in soldoni la squadra non può avere grosse ambizioni, se non quella di conquistare la salvezza. Non a caso fino ad oggi ha vinto una sola partita contro il Parma femminile.

Le rossonere di Ganz invece si trovano in quinta posizione nella classifica delle serie A donne con 4 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio. In totale hanno 12 punti. Questa è la situazione ad oggi di entrambe le squadre.

Pomigliano formazione e novità

Carlo Sanchez, il nuovo allenatore del Pomigliano donne che ha preso il posto di Nicola Romaniello, cercherà di schierare la miglior formazione possibile per raccogliere punti in questo match. Ma non si esclude che possa iniziare l’incontro con lo stesse giocatrici schierate nel match contro il Parma. Davanti quindi ancora spazio a Tatiely Cristiana das Neves (detta Taty) migliore in campo nell’ultima partita delle campane.

Milan femminile formazione

Le giocatrici di Ganz sono reduci dalla vittoria in casa contro le campionesse in carica, è auspicabile pertanto che l’allenatore mandi in campo la medesima formazione che ha giocato bene contro le bianconere anche se la partita può sembrare più semplice. Confermate quindi Kosavare Asllani autrice di una doppietta nell’ultimo match, ma anche Martina Piemonte che ha segnato e fornito ottime giocate.

A che ora si gioca e dove guardare il Pomigliano Vs il Milan

La partita è in calendario per il 29 ottobre alle ore 14.30 allo stadio Ugo comunale Gobbato di Pomigliano D’Arco e sarà trasmessa in streaming da TimVision ma anche da DAZN. Insomma per vederla dovete pagare l’abbonamento. L’alternativa? Seguire i risultati del calcio femminile sul canale sport di Donne sul Web dove trovate tutto il calcio donne Serie C compresa.