Hellas Verona VS Milan femminile. Quando giocano e dove vederla

Hellas Verona Vs Milan partita della 12^ giornata di Serie A femminile. Quando e che ora si gioca e dove vedere in chiaro la partita

Hellas Verona e il Milan femminile si affronteranno sabato 15 gennaio, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale” di Vigasio (VR). Arbitro Federico Fontani di Siena. Di seguito tutto sulla partita.

Le scaligere sono ultime in classifica con un solo punto e vengono da sette sconfitte consecutive in campionato. Per le rossonere, quarte insieme all’Inter, c’è ancora da smaltire l’amarezza legata alla sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus.

Verona e Milan tornano a sfidarsi dopo il recente precedente in Coppa Italia, vinto per 3-0 dalla squadra di Ganz.

Formazione Verona calcio femminile

Le gialloblù sono guidate da Veronica Brutti, promossa dalla Primavera alla conduzione tecnica della prima squadra fino al termine della stagione, con Giorgia Motta allenatrice in seconda. Da capire come il nuovo duo ridisegnerà la squadra e se ripartirà dal 4-3-3, con Lineth Cedeño punta centrale, visto negli ultimi impegni del 2021 sotto la gestione Pachera.

Il portiere norvegese Benedicte Haaland è il nuovo acquisto della rosa e si candida all’esordio tra i pali. Sara Nilsson si è trasferita al Fussballclub Aarau 1902, Jonna Dahlberg al Cesena, Eleonora Lovato e Sofia Zoppi in prestito al Padova.

Formazione Milan Femminile

Dopo Verónica Boquete anche Valentina Giacinti è approdata alla Fiorentina. Ceduto in prestito il bomber alla squadra viola, il tecnico Maurizio Ganz guarda comunque con fiducia alla trasferta di Verona. A centrocampo mancheranno per infortunio sia Jane che Grimshaw. In ballottaggio Andersen e Selimhodzic per rimpiazzare la scozzese. Resta in dubbio anche Piemonte per l’attacco. Bergamaschi (o Guagni) e Thomas nel tridente offensivo. Out per squalifica Codina, espulsa contro la Juventus nella finale di Supercoppa persa in extremis.

Hellas Verona-Milan Statistiche

Il Milan è imbattuto contro il Verona in Serie A grazie a cinque successi e un pareggio. Entrambe, però, vengono da un periodo nero in campionato. Le rossonere hanno perso le ultime due gare per la prima volta da quando militano nel massimo torneo. Il Verona è reduce da sette sconfitte di fila e, con otto, stabilirebbero il record negativo. Il Milan è, tuttavia, la squadra che ha mandato in gol più giocatrici differenti di tutte (11).

Dove vedere Hellas Verona VS Milan

Il match tra Hellas Verona e Milan di sabato 15 gennaio, alle ore 14.30, presso lo “Stadio Comunale” di Vigasio (VR), valido per la 12^ giornata di Serie A Femminile, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su La7 (canali 7 e 507 del digitale terrestre), in streaming su La7.it e anche su TimVision.

