Inter femminile – Napoli, formazioni e dove vederla in streaming e Tv

Inter Women contro il Napoli femminile. Quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in streaming e in Tv

La partita Inter Women-Napoli Femminile, è in programma domenica 16 gennaio, alle ore 14.30, al “Suning Youth Development Centre” di Milano. Le nerazzurre, quarte in classifica, dopo un’ottima prima parte di stagione, sono in striscia positiva da quattro turni. Le partenopee stazionano al terzultimo posto, complici tre sconfitte consecutive rimediate in chiusura del 2021.

Formazione Inter Women

Nella prima gara del nuovo anno, per scalare ancora la classifica, Rita Guarino si affida alla buona vena realizzativa di Ajara Nchout, che ha segnato due degli ultimi quattro gol dell’Inter in campionato, in coppia davanti con Tatiana Bonetti. Nel 4-4-2 chiavi del centrocampo a Ghoutia Karchouni, eletta miglior calciatrice del mese di dicembre.

Formazione Napoli Femminile

Non è iniziata sotto i migliori auspici l’avventura del portiere Rachele Baldi, in prestito dalla Roma, risultata positiva al Covid senza poter svolgere il primo allenamento in maglia azzurra e di conseguenza posta in isolamento non entrando in contatto con il gruppo squadra che ha preparato la gara con l’Inter.

Il difensore sloveno Lana Golob e la centrocampista Claudia Mauri gli altri volti nuovi a disposizione della coppia Domenichetti-Castorina. Eleonora Goldoni, nelle vesti di ex, l’arma principale contro le nerazzurre nel consueto 4-4-2.

Arbitro della partita sarà: il signor Marco Ricci di Firenze

Inter-Napoli: precedenti

Inter e Napoli si sono affrontate tre volte: le nerazzurre sono imbattute grazie a un pareggio e due vittorie. Si affrontano in questo match il migliore e il peggiore attacco nei primi tempi di questa Serie A di calcio femminile: l’Inter guida la classifica con 16 reti all’attivo, il Napoli la chiude con appena due.

Dove vedere Inter Women-Napoli Femminile

La gara tra Inter Women e il Napoli Femminile, verrà trasmessa in diretta su TimVision ma anche su Dazn che trasmette le partite di solo tre squadre femminili, e sul canale tematico di Inter Tv.

