Sampdoria VS Lazio, 12^ giornata Serie A femminile. Dove e come vederla

Sampdoria-Lazio, match della prima giornata di ritorno di Serie A femminile, si gioca sabato 15 gennaio alle ore 14.30. Dove vederla e Formazioni

Sampdoria-Lazio, partita di calcio femminile valida per la 12^ giornata di Serie A femminile, è in programma sabato 15 gennaio, alle ore 14.30, al campo sportivo “Riccardo Garrone” di Bogliasco. Arbitra Ettore Longo di Cuneo. Ottimo sesto posto in classifica con 16 punti per le blucerchiate, mentre le biancocelesti sono penultime a quota 3 e dovranno risalire in classifica per centrare la salvezza in questa seconda parte di stagione.

Formazione Sampdoria Women

Buone notizie per il mister Antonio Cincotta: di nuovo in gruppo Amanda Tampieri e Stefania Tarenzi che si sono negativizzate e sono dunque disponibili per la gara contro la Lazio. La Tarenzi ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite e vuole aumentare il bottino.

Ancora positivo il Covid l’attaccante Caterina Bargi. Proprio per il reparto avanzato è arrivata dalla Fiorentina Melania Martinovic, romana di origini montenegrine. Dalla Juventus Women, in prestito, Valentina Soggiu. Pronto al debutto con la nuova maglia anche il terzino destro Federica Rizza. Nel 3-5-2 Rincón perno del centrocampo: ha partecipato a nove gol, tre reti e sei passaggi vincenti.

Formazione Lazio Women

L’allenatore Massimiliano Catini (squalificato per due turni) può contare sulla centrocampista offensiva Chloé Le Franc, l’attaccante norvegese Johanne Fridlund, i difensori Chiara Groff e Chiara Vigliucci, nuovi acquisti del club. Pesa, però, l’addio dell’attaccante Adriana Martin Santamaria, tornata all’Espanyol. Una rivoluzione pressoché totale in organico e undici titolare da decifrare in vista del primo impegno del 2022.

Sampdoria-Lazio Statistiche precedenti

Contro la Lazio la Sampdoria ha trovato la sua prima vittoria in assoluto in Serie A (2-1 lo scorso agosto). La squadra blucerchiata non ha mai pareggiato in casa in questo campionato: due vittorie e tre sconfitte, con due ko nelle ultime due gare interne.

Quella biancoceleste è la formazione ad aver incassato più gol in questo campionato (36) e ha inoltre collezionato un solo clean sheet. Tabù trasferta per la Lazio che ha perso tutte le cinque gare esterne disputate in questo campionato.

Dove vedere Sampdoria Women-Lazio

Il match tra Sampdoria e Lazio, in programma sabato 15 gennaio, alle ore 14.30, al campo sportivo “Riccardo Garrone” di Bogliasco, valido per la 12^ giornata di Serie A femminile, verrà trasmesso in diretta su TimVision.

