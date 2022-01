Serie C Femminile, partite 13^ giornata. Calendario

Serie C calcio femminile, ecco il calendario completo delle prossime partite dei tre gironi della serie C donne.

La tredicesima giornata del campionato di Serie C è in programma domenica 16 gennaio. Il calcio d’inizio delle partite è fissato alle ore 14.30. C’è un solo anticipo la mattina: alle 11 la sfida del girone C tra Crotone e Vis Mediterranea.

Sono ben otto i rinvii disposti dal Dipartimento Calcio Femminile: nel Girone A Perugia-Pavia (13 marzo); nel Girone B Venezia Fc-Portogruaro (4 febbraio), Trento-Riccione e Padova-Spal (16 marzo), Vis Civitanova-Atletico Oristano e Mittici-Vfc Venezia (data da destinarsi); nel Girone C Aprilia Racing-Fesca Bari e Apulia Trani-Res Women ( rimandata a data da destinarsi).

PARTITE E ARBITRI 13^ GIORNATA GIRONE A

La capolista Arezzo rende visita all’Independiente Ivrea (arbitra Re Depaolini di Legnano). Il Pinerolo, secondo a -4 dalla vetta, ma con due gare da recuperare, di scena in trasferta contro l’Orobica Bergamo (Di Nosse di Nocera Inferiore) che insegue al terzo posto.

L’Azalee Solbiatese a Lucca (Gallo di Bologna), il Genoa riceve il Città di Pontedera (Gandino di Alessandria). Il Monza, gioca contro lo Spezia (Colaninno di Nola), per provare a tirarsi fuori dalla zona playout.

Punti pesanti in ottica salvezza in palio anche tra Ternana e Real Meda (Mancini di Pistoia). Il Caprera, ultimo della classe, affronta la Pistoiese (Garofalo di Torre del Greco) in una delicata sfida per la permanenza.

SERIE C: PARTITE E ARBITRI 13^ GIORNATA GIRONE B

Programma decimato dai rinvii nel girone B. Rimangono ai box le prime due (Venezia Fc e Trento). Il match più interessante è Brixen Obi-Vicenza (D’Agnillo di Vasto), rispettivamente quarta e terza forza del torneo. Triestina-Bologna (Albano di Venezia) è confronto tra due squadre che navigano in acque tranquille. La Jesina, appena sopra la zona playout, chiamata a tenere a distanza di sicurezza l’Isera (Colella di Rimini).

PARTITE E ARBITRI 13^ GIORNATA GIRONE C

Il Chieti, dominatore del torneo, primo in classifica a punteggio pieno, ospita il Grifone Gialloverde (Boiani di Pesaro). Derby tra Trastevere e Roma XIV Decimoquarto (Frizza di Perugia) dalla situazione di classifica diametralmente opposta. Il Match Point Matera a Catania (Decimo di Napoli), il Crotone affronta tra le mura amiche la Vis Mediterranea (Iurino di Venosa). L’Independent contro il fanalino di coda Eugenio Coscarello (Pacella di Roma 2). Completa il quadro Lecce Women-Rever Roma (Giordano di Matera).

Questo è il calendario completo delle partite di serie C donne previsto per domenica 16 gennaio 2022. Per quanto riguarda la diretta televisiva delle partite, non sono previste dirette da Eleven Sports per questo turno.

Per conoscere date e orari di tutte le prossime partite in programma guarda il calendario completo