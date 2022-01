Milan Femminile, Valentina alla Fiorentina. La Giacinti in prestito

Valentina Giacinti attaccante del Milan femminile e della Nazionale finirà la stagione alla Fiorentina Women. Il comunicato del Milan

Il Milan Femminile per le prossime partite del campionato di serie A donne dovrà fare a meno della sua bomber Valentina Giacinti. A dare la notizia ufficiale è l’ AC Milan. L’attaccante della Nazionale donne e capitano delle rossonere va in prestito alle Viola fino alla fine della stagione di Serie A. Quindi non si tratta di una cessione.

Perché Valentina Giacinti lascia il Milan

Secondo i soliti rumors di alcune testate sportive e non, tra la Giacinti e l’allenatore della squadra Maurizio Ganz non corre buon sangue. Ma quali siano le reali motivazioni di questo cambiamento non è dato saperlo.

Comunque sia la calciatrice italiana che vanta ben oltre 260 reti nella sua lunga carriera calcistica, dalla prossima partita vestirà la maglia viola con il numero 19 fino a chiusura del campionato di calcio femminile.

Per quanto riguarda invece la Nazionale, nulla cambia la Giacinti è una delle migliori calciatrici italiane che ha una storia calcistica di rilievo grazie anche alle esperienze maturate all’estero e veste la maglia azzurra dal 2010.

Chi sostituisce la Giacinti al Milan

Come capitano della squadra attualmente c’è Valentina Bergamaschi, ma sempre secondo voci, la formazione della squadra rossonera e in particolare l’attacco, potrebbe cambiare a breve. Insomma dopo aver perso due talenti come la Giacinti e Alia Guagni il Milan donne, deve cercare delle valide sostituzioni all’estero così come ha fatto la Juventus Women Fc.

VEDI ANCHE: Milan femmnile Giocatrici