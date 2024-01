Roma-Bayern Monaco è la partita decisiva per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League donne 2024. L’eventuale accesso alla fase finale della coppa passa inevitabilmente da un successo nel match contro la formazione tedesca, in programma mercoledì 24 gennaio 2024.

Il tutto in un quadro generale che comincia a farsi preoccupante. Le 2 sconfitte contro il Paris Saint Germain, unitamente a quella nella finale di Supercoppa, al tonfo in Coppa Italia e alla prima battuta d’arresto in campionato di domenica scorsa a Milano contro l’Inter, chiudono un mese davvero orrendo per la formazione di Alessandro Spugna. Che ora vuole riscattarsi.

Come vedere Roma-Bayern Monaco

La partita tra Roma femminile e Bayern Monaco apre il programma del quinto turno della fase a gironi di Champions. Si gioca mercoledì 24 gennaio alle ore 18:45, allo stadio Tre Fontane di Roma.

Visto che tutta la Champions League femminile è disponibile in streaming e in esclusiva per gli abbonati a DAZN, anche la partita fra giallorosse e tedesche si può vedere su questa piattaforma. Non sarà invece trasmessa gratis in tv.

Roma, la situazione del girone di Champions

Un calo di rendimento in una squadra che ha condotto la prima parte di stagione in modo assolutamente straordinario, con una lunghissima serie di risultati utili consecutivi, ci può stare. Ma in Champions League non c’è ulteriore spazio di rimonta e la Roma deve assolutamente vincere.

La situazione di classifica vede l’Ajax, prossimo avversario della Roma e ospite del PSG, al comando con7 punti. Poi il PSG a 6, il Bayern a 5 e la Roma a 4. Facendo due conti, con un po’ di fortuna e due vittorie nelle ultime due gare, la Roma potrebbe ancora centrare il primo posto. Ma in Roma-Bayern vincere è una condizione assolutamente necessaria e imprescindibile per mantenere viva la speranza di una qualificazione in Europa.

Roma-Bayern Monaco i precedenti

Entrambe le squadre hanno raggiunto i quarti di finale di UEFA Women’s Champions della scorsa stagione dopo il pareggio in rimonta della sfida d’andata in rimonta nel secondo tempo per la Roma grazie ai gol di Viens e Giugliano. In caso di sconfitta la Roma sarà aritmeticamente fuori, indipendentemente dagli altri risultati e dall’ultimo turno.

La stessa cosa vale anche per il Bayern, due volte semifinalista di Champions League, una delle sei squadre ad aver superato con successo la fase a gironi sia nel 2021/22 che nella scorsa edizione. In caso di sconfitta, tuttavia, i tedeschi sarebbero esclusi solo in caso di vittoria del Paris Saint-Germain in casa contro l’Ajax.

La formazione tedesca la scorsa stagione aveva ottenuto 15 punti nelle sei partite del Gruppo D: quest’anno prima della trasferta di Roma ha registrato una vittoria, a Parigi e una sconfitta ad Amsterdam. Il Bayern, che da poche settimane ha salutato Lina Magull che ha firmato per l’Inter ha già accolto Linda Sembrant, colonna della Juventus women per sei stagioni, che ha firmato fino alla fine di questa stagione per le biancorosse.

Bayern i punti di forza delle tedesche

Squadra tecnicamente straordinaria quella tedesca. Che può puntare sull’esperienza di Pernilla Harder, tre volte finalista in Champions League Wolfsburg e Chelsea tra il 2017 e il 2021, e capocannoniere europea assoluta nel 2019 con otto gol. Ma anche sull’estro di Stanway e Gwinn, in una difesa solida che a oggi ha subito una sola sconfitta in tutta la stagione. Il Bayern è al momento secondo nel campionato tedesco, imbattuto, ma con un punto da recuperare al Wolfsburg.

La Roma dal canto suo cercherà di accantonare gli ultimi risultati davvero deludenti: quella contro il PSG è stata la seconda sconfitta nelle nove partite casalinghe di Women’s Champions League giocate fin qui dalle giallorosse, a segno in 15 delle ultime 16 partite europee.

Roma Champions: come si qualifica

In caso di sconfitta Roma eliminata senza ulteriori prove d’appello. In caso di parità il destino della Roma è legato sia al risultato dell’altra gara programma che a quelle del turno conclusivo, in programma la prossima settimana. In questo caso speranze molto deboli di agganciare il secondo posto nel girone. In caso di vittoria la Roma scavalcherebbe il Bayern in classifica: ma dovrebbe puntare al risultato pieno anche ad Amsterdam per centrare una qualificazione che le due sconfitte contro il PSG hanno reso estremamente problematica.

Nel prossimo turno, in programma martedì 30 gennaio alle ore 21, la Roma sarà ospite dell’Ajax con Bayern e PSG impegnate alla stessa ora a Monaco di Baviera.