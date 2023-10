Quando va in onda Per Elisa, la serie che racconta l’omicidio Claps. Data uscita su Rai 1 e su Raiplay. Cast, anticipazioni e quante puntate ci sono.

Per Elisa il caso Claps è la fiction Rai che ricostruisce uno degli eventi di cronaca nera che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi decenni. Si tratta dell’omicidio di Elisa Claps avvenuto nel settembre 1993 per mano di Danilo Restivo, con il corpo della ragazza a lungo scomparso e ritrovato dopo decenni sotto una chiesa.

La produzione di questa fiction è di Fastfilm e gli attori interpretano dolori, paure e istinti delle famiglie coinvolte nella terribile vicenda. Ecco allora quando comincia la fiction Rai Per Elisa il caso Claps, quante puntate sono e di cosa parla.

Per Elisa il caso Claps, quando viene trasmesso

La serie televisiva sull’omicidio di Elisa Claps andrà in onda a partire da martedì 24 ottobre 2023 in prima serata su Rai 1. Sono 3 le puntate della fiction, che verranno trasmesse sempre di martedì su Rai 1 alle ore 21:30 circa. Di conseguenza gli altri episodi si possono guardare il 31 ottobre il 7 novembre 2023, data in cui verrà trasmessa la puntata finale.

Non solo in diretta tv, ma è possibile vedere Per Elisa il caso Claps anche gratis in streaming su Raiplay sempre a partire dal 24 ottobre 2023. Accedendo direttamente da App su Smart Tv, smartphone, tablet oppure da PC.

Per Elisa il caso Claps anticipazioni fiction Rai

Nella serie sono raccontati i fatti che hanno portato al tragico epilogo dell’omicidio di Elisa Claps e di Heather Barnett. La vicenda si svolge fra Potenza (in Basilicata) e la costa inglese di Bournemouth.

Nel dettaglio: una 16enne Elisa, una domenica mattina saluta il fratello Gildo per andare a messa. Ma in chiesa incontra Danilo Restivo e da questo momento in poi non tornerà più a casa, sparendo per decenni prima che il suo cadavere venisse ritrovato. Nella fiction oltre a questi fatti viene raccontato come la famiglia ha vissuto la terribile storia.

Cast attori completo serie tv Per Elisa

Ecco come chi sono e come si chiamano tutti gli attori presenti nel cast della fiction Per Elisa (e il personaggio che interpretano):

Gianmarco Saurino, che interpreta Guido Claps

che interpreta Guido Claps Anna Ferruzzo, nella fiction Filomena Claps

nella fiction Filomena Claps Giacomo Giorgio, nei panni di Luciano Claps, il fratello di Elisa

nei panni di Luciano Claps, il fratello di Elisa Vincenzo Ferrera, ovvero il papà di Elisa Claps),

ovvero il papà di Elisa Claps), Giulio Della Monica, nei panni di Danilo Restivo

nei panni di Danilo Restivo Francesco Acquaroli, che interpreta il papà di Danilo Restivo

che interpreta il papà di Danilo Restivo Rosa Diletta Rossi, nella serie Tv Irene, la moglie di Gildo.

Queste in sintesi tutto quello che sappiamo su Per Elisa il caso Claps. Una fiction molto attesa e in uscita su in tv su Rai 1, ma anche in streaming su Raiplay. Il cast d’eccezione dovrebbe garantire una degna rappresentazione di quello che resta ancora oggi uno degli episodi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi anni.

