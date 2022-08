Piatti tipici lombardi. I 10 più famosi

I piatti tipici della Lombardia sono ottimi per la stagione autunnale, ma non solo. Ecco dieci ricette tipiche lombarde.

Piatti tipici lombardi. Non solo risotto alla milanese e cotoletta. I piatti tipici della Lombardia sono tanti e molto gustosi. Si tratta in generale di piatti semplici, spesso poveri, ottimi soprattutto nel periodo autunnale, anche se ovviamente non mancano anche i piatti più adatti all’estate. Molto utilizzati nella cucina lombarda tradizionale sono il riso e la pasta ripiena, e si fa largo uso del burro al posto dell’olio. Ecco di seguito dieci ricette tipiche della Lombardia, buonissime e in molti casi anche facili da preparare.

10 piatti tipici lombardi

1. Polenta

Talmente tipica da aver dato agli abitanti della regione il soprannome irriverente di “polentoni”, la polenta è un alimento presente in molte zone del Nord Italia che trova però in Lombardia la sua espressione più piena. Secondo le zone, essa viene accompagnata da condimenti diversi: i bruscitt nel varesotto (straccetti di manzo cucinati nel vino rosso con aglio e semi di finocchio), gli osei (uccelletti arrosto) nel bergamasco, la fontina soprattutto in Valtellina; in quest’ultimo caso la polenta è però di grano saraceno, scura e “ruvida”. Sicuramente uno dei più tipici piatti lombardi.

2. Cassoeula

Delizioso piatto invernale, include un ingrediente assai sfruttato nella cucina locale: la verza. Insieme ad essa si cucinano, lungamente e preferibilmente nella pentola di coccio, le parti meno nobili del maiale: costine, cotenna, piedino, orecchie, codino e gli immancabili “verzini”, sorta di piccole saporitissime salsicce. Tra i piatti tipici lombardi più famosi non solo in Italia.

3. Nervetti in insalata

Particolarissima preparazione, consta delle cartilagini del piedino di vitello bollite e affettate a fiammifero. I nervetti vengono poi serviti freddi in insalata arricchiti con aglio, prezzemolo, porri, cipolle e fagioli lessati. Nelle macellerie di paese si possono trovare già cotti, pronti da condire.

4. Cotoletta

Che sia battuta sottile o più alta, con l’osso, riesce ugualmente gustosa. L’elemento importante è la panatura che avvolge la lombata di vitello (ma si può ottenere un buon risultato anche con la fesa di tacchino) e la sapiente frittura, il cui gusto viene compensato da una spruzzata finale di succo di limone. La Coteletta milanese è tra i più famosi e gustosi piatti tipici lombardi.

5. Pizzoccheri

Tipicamente valtellinesi, i pizzoccheri sono simili a spesse tagliatelle preparate, però, con la farina di grano saraceno. Lessati insieme a patate e verze, si condiscono con abbondante burro aromatizzato con l’aglio e ancor più abbondante formaggio (tipicamente Bitto e Casera), quindi si fanno dorare in forno e si consumano caldi. Impareggiabili il giorno dopo, riscaldati nel forno.

6. Sbrisolona

Di origine mantovana e contadina, la torta sbrisolona era agli albori composta esclusivamente di farina di mais, strutto e nocciole. L’assenza di un legante rendeva il dolce estremamente friabile, caratteristica che esso conserva anche oggi, benché la ricetta ammetta ormai la presenza delle uova e dello zucchero e le nocciole siano spesso sostituite con le mandorle. Per tradizione la si mangia a pezzi, non a fette, che del resto si sbriciolerebbero inesorabilmente prima di raggiungere il piatto.

7. Tortelli di zucca

Più ci si avvicina ai confini emiliani, più la pasta all’uovo prende il sopravvento sulla polenta. Fra le tante preparazioni la più rilevante è senz’altro quella dei tortelli mantovani, ravioli ripieni di zucca, amaretti, mostarda e grana grattugiato. Un mix agrodolce molto particolare.

8. Mondeghili

Questa pietanza di recupero non può avere una ricetta ufficiale: chi è nato in Lombardia sa esattamente che sapore hanno i mondeghili della nonna, diversi da tutti gli altri. Sono polpette oblunghe che si preparano non con la trita cruda, ma con carne cotta, tipicamente gli avanzi del bollito, insieme con le verdure usate per il brodo, pane raffermo, uova, noce moscata e scorza di limone (un’accoppiata, quest’ultima, classica nelle ricette di carne lombarde). Morbide e granulose, non assomigliano a nessun’altra polpetta italica.

9. Trippa alla milanese

E non può mancare la trippa alla milanese, tra le pietanze tipiche lombarde. Chiamata anche “busecca” (letteralmente “interiora”), si compone di trippa affettata finemente, rosolata nel soffritto e infine cucinata con passata di pomodoro e fagioli bianchi. È una pietanza che non conosce vie di mezzo: c’è chi non la sopporta e chi ne va pazzo.

10. Agoni

Nella gastronomia lombarda non manca il pesce. D’acqua dolce, naturalmente, come gli agoni del lago di Como, che vengono eviscerati, salati ed essiccati al sole, quindi aromatizzati con foglie di alloro e riposti in contenitori appositi nei quali si conservano a lungo. Si consumano poi scottati sulla griglia e conditi con olio, aceto e prezzemolo. Oggi la tradizionale pesca dell’agone è vietata nei mesi primaverili, per preservare la fauna locale, dunque è meno facile trovare i “veri” misultin nelle trattorie lacustri, a favore del più comune pesce persico.

La cucina lombarda: dalla polenta al panettone, ma non solo.

Abbiamo visto quali sono i piatti tipici della Lombardia, quelli più conosciuti, quelli che possiamo trovare più facilmente andando a mangiare in un ristorante che propone ricette tradizionali.

La Lombardia è grande e assai variegata per territorio, influenze culturali, suggestioni culinarie. Di certo la sua gastronomia vive prevalentemente del fascino autunnale dell’area, quando la nebbia avvolge le strade e nelle cucine si preparano piatti caldi e sostanziosi. Come abbiamo visto, infatti, i piatti tipici della cucina lombarda sono quasi sempre piatti autunnali o invernali, piatti ricchi ed energetici, che spesso richiedono lunghi tempi di cottura.

Altri piatti tipici lombardi

Tipici piatti della Lombardia sono, oltre alla polenta e ai risotti, le zuppe, la pasta ripiena, i brasati e gli stufati di carne, ma anche piatti a base di pesce e piatti a base di verdura, come le polpette di verza e gli asparagi alla milanese. E parlando di Lombardia non si possono non citare i dolci lombardi per eccellenza: il panettone e la colomba, nati entrambi a Milano e oggi famosissimi e diffusi in tutto il mondo. Ma tra i dolci celebri della tradizione lombarda ci sono anche gli amaretti di Saronno e il torrone di Cremona, vere leccornie.

